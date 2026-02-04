"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Sessiz bir dil, gölgenin hatırlattıkları

Erol Sarı
04 Şubat 2026, Çarşamba
“Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.”(Furkan Suresi: 45)

Gölge deyip geçtik… Basit bir varlık, dikkate alınmayacak kadar hafif; varlığı fark edilmeyecek kadar kıymetsiz… 

Oysa uzun asırlar boyunca insanlık, zaman kavramını gölge ile değerlendirmiştir. İslâm âlemi ise namaz, oruç gibi ibadetlerin vakitlerini ve zaman anlayışını, güneş ve gölgenin takibinden istifade ederek belirlemiştir. 

 “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder; O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O, Halîm’dir, bağışlayıcı’dır.” (İsrâ Suresi: 44) 

Risale-i Nur’da birçok yerde ifade edildiği üzere, her şey Cenab-ı Hakk’ı tesbih etmektedir. Öyleyse, bizim hiçe saydığımız gölge dahi Rabbimizi tesbih etmesi yönüyle elbette kıymetlidir. 

Ayet-i kerîmeler’de kendisine yer verilen gölge, arı, örümcek, karınca, inek, meyveler ve zerzevat; her biri hikmetle yaratılmış, kıymetli mevcudatlardır. Bunların zikredilmesi, hatırlanması ve anılması da bu kıymetin bir göstergesidir. Ne var ki, hâl-i hazırda dinî öğretilerde dahi çoğu zaman üzerinde durulmayan bu hakikatler, Rabbimiz tarafından kelâm-ı İlâhîde ısrarla zikredilmekte; ehemmiyetlerine dikkat çekilmektedir. Öyleyse onları anlama ve anlamlandırma gayreti, önemli vazifelerimiz arasındadır. 

Gölgenin, güneş vesilesiyle uzayıp kısalması zamanın değişimine işaret eder. İnsanın ömrü de bu hakikat çerçevesinde; uzunluk ve kısalık arasında değişen, sınırlı bir mühlete tâbi olduğunu gösterir. Bu mühlet, misafir olarak bulunulan dünya hayatının, “hangimizin amelinin daha güzel olduğu hususunda bir imtihan” olduğunu hatırlatan belirleyici bir unsurdur. (Mülk Suresi: 2) 

Güneşin gölgeye “delil” kılınması, güneşin gölgeye sebep olmasındandır. Elbette Rabbü’l-Âlemîn gölgeyi herhangi bir sebep olmaksızın da yaratabilirdi. Ancak dünya, sebepler dairesi; ahiret ise kudret dairesidir. Bu hikmete binaen güneş, gölgeye sebep kılınmıştır. Risale-i Nur’da ifade edildiği üzere: “İzzet ve azamet ister ki, esbâb-ı tabiî perde-i dest-i kudret ola aklın nazarında.” Sebepler birer perdedir; hakikî kudret sahibi ise sebeplerin arkasında tecelli eden Cenâb-ı Hak’tır. Zira izzet ve azamet bunu iktiza eder. Yaratıcı, sebepler olmaksızın her şeyi ihsan edebilirdi; ancak dünya hayatındaki imtihan sırrı gereği, kudretini sebepler perdesi arkasında tecelli ettirmiştir. 

Sonuç olarak Furkan Suresi’nde geçen gölge kavramı, modern çağ insanına çoğu zaman bir anlam ifade etmeyen bu varlığın, geçmişte zamanın ölçüsü olarak nasıl hayati bir rol üstlendiğini hatırlatır. Aynı zamanda gölgenin uzayıp kısalan, kaybolmaya mahkûm yapısı; insan ömrünün zayıf ve fânî hâline bir ayna tutar. Buna mukabil, gölgeyi ve güneşi yaratan kudret; iman gözüyle bakıldığında, asla kaybolmayan, ezelî ve ebedî Yaratıcı’nın varlığını aklın nazarına sunar. 

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pahalılık dünya ortalamasının 9 katı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Öcalan umuda dönünceye kadar kararımız net

    Kredi kartı limitlerinin düşürülmesine tepki: Kayıt dışılığı arttırır

    Sanayide çarklar dönmekte zorlanıyor

    Otomobilde 2026 yılına hızlı başlangıç: Hangi araç çeşitleri daha fazla ilgi gördü?

    'ABD ile müzakere için talimat verdim'

    Kırklareli'nin bazı ilçelerde eğitime ara verildi

    22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyon: 96 şüpheli yakalandı

    Dünya genelinde Epstein depremi ve art arda istifalar: "Bu durum akıl almaz ve son derece endişe verici"

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: Yıllık %30,65 - Ocak: %4,84 - ENAG: Yıllık 53,42 - Ocak: %6,32

    Gazze, Almanya için demokrasi turnusolu oldu

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışına dikkat!

    Sakarya'da özel kız öğrenci yurdunda tüp patladı

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak

    Gerçek itibar kanaattedir

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.