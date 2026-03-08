"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2026 PAZAR

Külâh mı, sarık mı? Asıl soru temsil meselesi

Erol Sarı
08 Mart 2026, Pazar
“Kardinal külâhı mı, Osmanlı sarığı mı?” sözü, Lukas Notaras’a atfedilen tarihî bir rivayettir.

İstanbul’un fethi sonrasında dile getirildiği söylenen bu ifade, yüzeyde bir tercih gibi görünse de gerçekte yönetim anlayışına dair bir sorgulamayı temsil eder. Tartışma başlığın biçiminden çok, o başlığın hangi adalet ve idare anlayışını taşıdığıyla ilgilidir. 

Tarih boyunca siyasal çekişmeler semboller üzerinden yürütülmüştür. Ancak modern demokrasilerde sarık da külah da yalnızca simgedir. Asıl mesele şudur: Bu ülkenin derdini kim taşıyor? 

Demokratik bilinç, sade bir ilkeye dayanır: “Benim derdimi kim taşıyorsa, ben ondan yanayım.” Seçmen çoğu zaman ideolojik aidiyetlerden ziyade somut sonuçlara bakar. Güvenlik sağlanıyor mu? Ekonomi yönetilebiliyor mu? Hukuk işliyor mu? Kamu kaynakları adil ve etkin kullanılıyor mu? 

Bu alanlarda iyileşme varsa, iktidar toplumsal meşruiyet üretir. Çünkü siyaset, retorik değil çözüm üretme kapasitesidir. Ancak burada kritik bir ayrım vardır: Derdi gerçekten taşımak ile derdi sahipleniyor gibi yapıp ondan siyasî güç devşirmek aynı değildir. 

Gerçek temsil; sorunu inkâr etmez, şeffaf davranır, sorumluluk üstlenir ve kalıcı çözüm üretir. Popülist temsil ise sürekli bir tehdit diliyle aidiyet inşa eder; fakat sorunu çözmek yerine canlı tutar. Bu yüzden demokratik sistemlerde performans, söylemin önüne geçer. 

Eğer bir yönetim adaleti tahkim ediyor, hukukun üstünlüğünü koruyor ve temel hak alanını genişletiyorsa; temsil görevini yerine getiriyor demektir. Fakat isim yerli, söylem güçlü olsa bile hukuk zedelenmiş, şeffaflık kaybolmuş ve kamu kaynakları israf edilmişse; sembollerin anlamı kalmaz. Çünkü meşruiyet sandıkla başlar, adaletle devam eder. 

Türkiye bağlamında seçmen davranışı çoğu zaman üç soruya indirgenebilir: Kendimi güvende hissediyor muyum? Ekonomik olarak nefes alabiliyor muyum? Hukuk karşısında eşit miyim? Bu başlıklardan en az ikisi güçlü ise siyasî iktidar avantajlıdır; zayıfladığında değişim talebi yükselir. Dolayısıyla “derdimi taşıyor” algısı, retorikle değil icraatla inşa edilir. 

Olgun bir demokrasi için tercih yalnızca “benim” derdim üzerinden değil, toplumun tamamının hukuku üzerinden yapılmalıdır. Adalet çoğunluğun değil, herkesin hakkını koruduğunda anlam kazanır. 

Bugün sorulması gereken soru artık nettir: Demokrasi işliyor mu? Hukuk üstün mü? Ekonomi güven veriyor mu? Hak ve hürriyetler teminat altında mı? 

Çünkü gerçek temsil, sembollerde değil; sistemi ayakta tutan ilkelerde ortaya çıkar. Tercih, başlığın biçiminde değil, adaletin varlığında yapılır. 

