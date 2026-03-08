Çizgili dost zebra

Hayvanlar Âlemi

Allah’ın selâmı üzerinize olsun sevgili çocuklar. Ben zebrayım. Ama benim hakkımda bilmeniz gereken pek çok ilginç özellik var. Bazılarını sizinle paylaşayım.

Çizgilerim beni korur

Benim en dikkat çekici özelliğim üzerimdeki siyah ve beyaz çizgilerdir. Bu çizgiler sadece güzel görünmem için değildir. Aynı zamanda beni koruyan bir savunma sistemi gibidir. Zebralar bir araya geldiğinde çizgilerimiz birbirine karışır. Bizi avlamak isteyen hayvanlar hangimizin nerede olduğunu ayırt etmekte zorlanır. Böylece kaçma şansımız artar. Görüyor musunuz? Allah bizi korumak için ne güzel bir özellik vermiş.

Her Zebranın çizgisi farklıdır

Tıpkı insanların parmak izi gibi veya aldığımız ürünlerin barkod çizgileri gibi her zebranın çizgileri de birbirinden farklıdır. Bu yüzden çizgilerimiz bizim kimliğimiz gibidir. Allah her canlıyı ne kadar da özel ve farklı yaratmış, değil mi?

Atlarla akrabayım

Atlar benim akrabamdır. Vücut yapımız birbirine çok benzer. Benim de atlar gibi yelelerim vardır. Ayrıca onlar gibi hızlı koşabilirim. Uzun bacaklarım, güçlü kaslarım ve büyük akciğerlerim sayesinde uzun süre yorulmadan koşabilirim.

Nerede yaşarım?

Ben genellikle Afrika’daki açık otlaklarda yaşarım. Seyrek ağaçlı, geniş çayırlık alanlar benim için çok uygundur. Otlar ve su ile beslenirim.