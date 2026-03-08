Kur’ân’da münafıklarla ilgili birçok ayet bulunmaktadır.

Onlara ve tâbîlerine hazırlanan azaplardan dehşetle bahsedilir. Bediüzzaman münafıklar hakkında Kur’ân’ın “Ale'l-ekser münafıklar, ehl-i kitaptan oldukları için şeytânî bir zekâ sahipleri olup daha hilekâr, desiseci olurlar.” (İşâratü’l-İ’caz) diyerek bu ayetlerle onlar hakkında sözü uzatmanın yerinde olduğunu belirtir. Ayette “Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir” diye vasfedilirler. (Münafikun Suresi: 4)

Bu yakışıklı ve gösterişli münafıklar Hz. Peygamber'in (asm) meclisine gelip, duvara dayanıp ve süslü kelimelerle konuşurlarmış. İşte ayette elbise giydirilmiş kütüklere benzetilen münafıklardan biri Peygamberimiz’e (asm) gelerek süslü parlak sözlerle konuştuğu, kalbinin Allah ve Resulü’ne muhabbetle dolu olduğunu söylediği, Peygamberimiz’in (asm) yanından ayrıldıktan sonra ise, müslümanlara ait ekili bir araziye uğrayıp mahsullerini ve hayvanları ateşe verdiği anlatılır. Bir iş başına geçtiğinde, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekinleri ve zürriyetleri helak etmeye koştuğu belirtilir. (Bakara Suresi: 205-207) Ehl-i kitaptan ve bahusus Yahudî asıllı olan münafıklar yeryüzünde fitne ve fesat çıkararak insanlara, mahsüllere ve zürriyetlere zarar vermeyi kendilerince bir nevi ibadet sayarak sinsice, bilerek ve kasten yapmaktadırlar.

Bunlar ayette mahsullerle temsil edilen insanların gıdalarına genetiği değiştirilmiş organizmalar GDO gibi zarar vermektedirler. Sahte lezzetlerle donatılan gıdaları kullanan nesiller çeşitli maddî hastalıklara sürüklenmektedirler. Diğer yandan ayette “zürriyetler” diye belirtilen nesilleri fantezilerle süsledikleri hal, hareket ve organizasyonlarla; bilhassa şu zamanda bilhassa medya ve neşriyat yoluyla inançlarına saldırarak süslü oyunlar, programlar ve felsefî sözleriyle bu yakışıklı kütükler nesilleri Cehenneme sürükleyerek zarar vermekteler.

Ramazan ayındayız. Elhamdülillah. Allah hayatımızın yüz akı olacak şekilde eda etmeyi nasip etsin. Amin. Ancak küresel zındıka komitelerinden ders alan münafıkların küresel ve yöresel özel ve tüzel şahısları ve komiteleri boş durmamaktadır. Medya ve internet duvarına yaslanarak sair zamanlardakinden daha fazla Ramazanda reklam, anons ve videolarıyla faaliyetleri artmaktadır. Zındıkadan aldıkları ders ve talimlerle şeytanın uşaklığını soldan ve sağdan yaklaşarak yapmaktadırlar. Bir çok Müslüman da bu oyunlara maalesef gelmektedir.

Müslümanların çok dikkatli olması gerekmektedir. Bilhassa gençler olmak üzere, insanların ahiret sermayesi olan zamanlarının bu şekilde çalınması yanında insanlığın zürriyetleri, tıpkı genetiği değiştirilmiş organizmalar gibi bu komitelerce helak olmaya aday kılınmaktadır. Ahirzamanın şu süslü sözlü ve yakışıklı(!) kütüklerinden Allah tüm insanlığı, hususan Müslümanları ve bahusus zürriyetlerimizi korusun. Bunun için şu Ramazan ayında kavli ve fiilî dualar ile Kur’ân ve sünnet sığınacağımız kalelerimizdir. Risale-i Nurlar gibi tefsirler de elmas kılıçlarımız ve en tesirli silâhlarımızdır.

Tehlike büyük... Aksi halde dinsizliği ve şirki sinsi ve süslü sözlerle sunan münafıkların yolunda sürüklenen zürriyetlere şu ikaz çok şey anlatıyor: “Sizden önceki nice nesilleri, haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik; halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi, ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız.” (Yunus Suresi: 13)