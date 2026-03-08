"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Karagöz ve Hacivat oynatıyoruz

Hediye Ballıkaya
08 Mart 2026, Pazar
Faaliyet Köşesi

Ramazan gelince, aklımıza ilk gelen faaliyetlerden biri de Karagöz-Hacivat gölge oyunlarıdır. İsterseniz, siz de evinizde bir sahne kurup, iftara davet ettiğiniz misafirlerinize ve arkadaşlarınıza küçük bir gösteri yapabilirsiniz.

MALZEMELER:

• Karagöz-Hacivat görseli

• ⁠Makas

• ⁠Pipet

• ⁠Bant 

• İnce karton ya da kâğıt

• Işık

Karagöz ve Hacivat görselimizi, dikkatlice keselim. Kesilen figürlerin arkasına bir dondurma çubuğu veya pipet bantlayalım. Böylece kuklalar elde tutulup oynatılabilir. Bir beyaz kâğıdı veya ince kartonu masa üzerine dik şekilde yerleştirelim. Arkasına bir masa lambası veya telefon ışığı koyalım. Kuklaları ışık ile kâğıt arasına getirerek gölge oluşturarak oynatalım. Oyunun sözlerini kendiniz yazabilirsiniz.

İşte size bir örnek:

Karagöz: Hacivat, iftara daha var mı?

Hacivat: Sabret Karagözüm, birazdan ezan okunacak.

Karagöz: O zaman ben hurmaları hazırlayayım.

Hacivat: Aferin sana, Ramazan paylaşma ayıdır.

 

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hürmüz Boğazı’nda ‘21 gün’ alarmı: Kriz aşılmazsa ‘sistemik çöküş’ başlayacak

    İspanya’dan sonra İtalya’dan da rest

    BM: Gazze hâlâ bombardıman altında

    1 Nisan'a kadar ceza uygulanmayacak

    Saldırı gelmediği sürece komşu ülkeler vurulmayacak ve füze fırlatılmayacak

    Cesur yürek Sanchez

    Netanyahu ile arana mesafe koy

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-1

    Trump: İran’da yeni lideri biz seçelim!

    "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail tarafından ifade vermeye çağrıldı

    "Küba da çok yakında düşecek"

    Çin muhtemel arz şokuna karşı tedbirler alıyor

    Sri Lanka ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı

    Küresel çete, İran'daki ilkokula donanma üssüyle aynı anda saldırdı

    ABD ordusunun mühimmat stoku gündemde

    Antalya Kaş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

    İran ordusu ile polisine "silah bırakma" çağrısı yaptı

    Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.