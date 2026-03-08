Karagöz ve Hacivat oynatıyoruz

Faaliyet Köşesi

Ramazan gelince, aklımıza ilk gelen faaliyetlerden biri de Karagöz-Hacivat gölge oyunlarıdır. İsterseniz, siz de evinizde bir sahne kurup, iftara davet ettiğiniz misafirlerinize ve arkadaşlarınıza küçük bir gösteri yapabilirsiniz.

MALZEMELER:

• Karagöz-Hacivat görseli

• ⁠Makas

• ⁠Pipet

• ⁠Bant

• İnce karton ya da kâğıt

• Işık

Karagöz ve Hacivat görselimizi, dikkatlice keselim. Kesilen figürlerin arkasına bir dondurma çubuğu veya pipet bantlayalım. Böylece kuklalar elde tutulup oynatılabilir. Bir beyaz kâğıdı veya ince kartonu masa üzerine dik şekilde yerleştirelim. Arkasına bir masa lambası veya telefon ışığı koyalım. Kuklaları ışık ile kâğıt arasına getirerek gölge oluşturarak oynatalım. Oyunun sözlerini kendiniz yazabilirsiniz.

İşte size bir örnek:

Karagöz: Hacivat, iftara daha var mı?

Hacivat: Sabret Karagözüm, birazdan ezan okunacak.

Karagöz: O zaman ben hurmaları hazırlayayım.

Hacivat: Aferin sana, Ramazan paylaşma ayıdır.