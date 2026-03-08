"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Ramazan neden Kur’ân ayı?

Mehtap Yıldırım Yükselten
Merhaba sevgili çocuklar. Bir arkadaşımız, "Ramazan ayına neden Kur'ân ayı diyoruz?" diye bir sordu. Çünkü, kitabımız Kur’ân-ı Kerîm bu mübarek ayda indirilmeye başlanmıştır. Bu yüzden Müslümanlar Ramazan boyunca Kur’ân’ı daha çok okur, dinler ve anlamaya çalışırlar. 

Kur’ân ilk olarak Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına Ramazan ayında indirilmiş, daha sonra da Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (asm) 23 yıl boyunca parça parça vahyedilmiştir. Bunun için biz bu ay âdeta Kur'ân'ın indirilişini kutlar gibi bol bol Kur'ân okumaya gayret ederiz. Camilerde, evlerde, topluca, her gün bir cüz olmak üzere okuyarak, toplam 30 cüz olan Kur'ân'ı bir ay içinde hatmetmiş oluruz. Bir kişi okur, diğerleri de takip eder. Buna "mukabele" diyoruz.

Mukabele nedir?

Mukabele geleneği, Peygamberimizin (asm) Ramazan ayında Cebrail (as) ile karşılıklı Kur’ân okumasına dayanır. Karşılıklı okumak demektir. Cebrâil (as) her Ramazan ayında Peygamberimize (asm) gelmiş ve Kur’ân-ı Kerîm’in o âna kadar nazil olan ayetlerini baştan sona, karşılıklı, mukabele tarzında okumuşlardır. Bu yüzden Müslümanlar Ramazan boyunca bir araya gelip Kur’ân dinler veya birlikte okurlar. Bu güzel geleneğimiz, hem çok sevaplı bir ibadet, hem de sünnettir. Biz de, bu ayda Kur'ân-ı Kerîm okurken, sanki Cebrail'den (as) ve ya Peygamber Efendimizden (asm) dinliyor gibi hissederiz. Allah'ın Kur'ân'ı bizim için gönderdiğini, bize değer verdiğini, bizimle konuştuğunu tefekkür ederiz. İçimiz Kur'ân sevgisiyle dolar.

