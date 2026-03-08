Pusulamız Kur’ân’dır

Peygamberler, insanlık için birer kutup yıldızıdır. Şeytan insanları aldatıp yoldan çıkarmak isterken, Allah peygamberleri, insanlığın yardımına koşan, birer rehber olarak görevlendirmiştir.

İnsanları hidayete ulaştırmak üzere görevlendirilen peygamberler, Allah'ın emir ve yasaklarını kendilerine verilen kitaplarla insanlara tebliğ etmişler ve şeytanın aldatmalarından insanlığı korumaya çalışmışlardır. Bazı zaman şeytan dahi gururun kötü bir şey olduğunu istemeyerek de olsa itiraf etmek durumunda kalmıştır. Aşağıda belirtilen sözde olduğu gibi.

Allah'ın emrine “ben” diyerek karşı gelen gurur timsali şeytan, Allah'ın rahmetinden kovularak rahmet ile af ve mağfiretten mahrum kalmıştır. Rahmetten mahrum kalan şeytan, insanların nefislerini kullanmaktadır. Çok zayıf iken tahrip cihetinde güç kazanmıştır. Allah da şeytanın isteği doğrultusunda kıyamete kadar ona mühlet vermiştir. İnsanlar ise kendi akıl ve cüz’î iradeleri ve Peygamberler vasıtasıyla doğru yolu bulup Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket ederek af ve mağfirete rahmet ve şefkate layık hale gelmiştir. Hz. Adem şeytanın aldatması sonucu işlediği zelle neticesinde (haşa) isyan yerine emre itaat ederek tövbe edip af dilemiş, Cenab-ı Allah da onun samimî tövbesini yalvarmasını kabul ederek rahmetine mazhar etmiştir.

Hz. Adem Aleyhisselam hiç bir zaman ben dememiş, biz deyip Allah'a avuç açıp yalvarmış günlerce göz yaşı dökmüş. Allah'ım Havva ile biz hata yaptık tövbe ediyoruz, bizi bağışla diyerek günlerce ağlamışlar, ağlamışlar, ağlamışlar. Göz yaşları sel olmuş akıp gitmiş. Öyle yalvarmışlar öyle tövbe etmişler ki, ayrı ayrı yerlerde oldukları halde birbirlerine kavuşmuş, "Ben değil biz olmuşlar." Bizler de, hatadan sonra, ben yerine biz, sen yerine siz demeyi unutmayalım. Bizler de benlikten senlikten uzak biz ve siz olalım. Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm tevbe edip nedamet duyanların üzerine olsun. Allah hepimize sağlıkla ve selametle kalmayı nasip eylesin. Amin

