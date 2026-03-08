"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Tavafta ihlâs dersi

Burhan ZENGİN
08 Mart 2026, Pazar 00:25
Umre Hatıraları - 9

Tavaf ibadetinde insanı çok farklı duygularla buluşturan manzaralarla karşılaşmak mümkündür. Görme engelli olup elindeki bastonla tavafını yapan, kötürüm olduğundan, âdeta sürünerek tavaf ibadetini ifa eden insanlara şahit olmak beni çok etkilemiş ve iç muhasebeye götürmüştü. Onların bedenÎ engelleri olmasına rağmen bu olgun ve asil çaba içinde olmaları bize, ihlâsla ibadetlerimizi yapmamız gerektiği dersini veriyordu. 

Hangi ülkelerden geldiği belli olmayan nice bebekli ve çocuklu ailelerin samimiyeti, evlâtlarına Nebevî ruhu verme aşkı, herkese ders olacak nitelikteydi. El ele tutuşmuş anne kız, baba oğul, dede torun, karı-koca eşlerin yüzlerindeki parlayan nurla kendini ele veren affedilme ümitleri, Kâbe’deki lahutî havanın bütün ruhlara nüfuz etmesini sağlıyordu. Hele renk renk insanların dilleriyle dergâha arz edilen samimî dualar, neredeyse tüm Müslümanların affedilmesine yetecek düzeyde dalga dalga semaya yükseliyordu. Aman Allah’ım, bu ne renk cümbüşüydü, farklı dillerin muhabbet dolu şöleniydi. Galiba bu iman birliği içindeki farklılıklar, Esma-i İlâhiye’nin tecellilerinin farklı olmasının yansımasıydı. Bu manzara, Allah’ın varlığı ve birliğinin renkli ve âhenkli delilliydi. 

Umre ibadetimizde buna şahit olmanın bahtiyarlığını yaşadık.

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hürmüz Boğazı’nda ‘21 gün’ alarmı: Kriz aşılmazsa ‘sistemik çöküş’ başlayacak

    İspanya’dan sonra İtalya’dan da rest

    BM: Gazze hâlâ bombardıman altında

    1 Nisan'a kadar ceza uygulanmayacak

    Saldırı gelmediği sürece komşu ülkeler vurulmayacak ve füze fırlatılmayacak

    Cesur yürek Sanchez

    Netanyahu ile arana mesafe koy

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-1

    Trump: İran’da yeni lideri biz seçelim!

    "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail tarafından ifade vermeye çağrıldı

    "Küba da çok yakında düşecek"

    Çin muhtemel arz şokuna karşı tedbirler alıyor

    Sri Lanka ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı

    Küresel çete, İran'daki ilkokula donanma üssüyle aynı anda saldırdı

    ABD ordusunun mühimmat stoku gündemde

    Antalya Kaş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

    İran ordusu ile polisine "silah bırakma" çağrısı yaptı

    Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.