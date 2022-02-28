"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kâinatta her şeyin bir gayesi var

Fazilet Kırmızı
28 Şubat 2022, Pazartesi
Kâinatta en küçük zerreden en büyük yıldızlara kadar her şey muntazam ve mükemmel bir düzen üzerine yaratılmıştır. Gece ve gündüz, kış ve yaz, siyah ve beyaz, nur ve zulmet, birbirlerini bir intizam ile takip eder.

Güneş aydınlığa kavuşmasına vesile olur âlemin. Ağaçlar göğe yükselmek ister. Toprak yağmuru sinesine sarar. Küçük bir tohum zamanla büyür ve bir çiçek açar. Ve açan çiçek bir Rahmet-i Rahman’ın tecellisinin yansımasıdır. Ve kâinattaki zerreden arşa her mahlûkun bir gayesi vardır. 

O halde ahsen-i takvim üzerine yaratılan ve yaratılanların en şereflisi olan insan, kâinatta başıboş ve gayesiz olamaz.

İnsana verilmiş olan en büyük ve en kıymetli lütuflardan birisi hiç şüphesiz ki hayattır. Hayat böylesine büyük ve kıymetli bir lütuf, iken bir gayesi olmaması mümkün değildir.

Hayatta gayesi olmayan bir insan, kısacık ve fani olan dünya hayatındaki ömür sermayesi tükenirken rüzgârda savrulan toz zerreleri gibi dağılır ve yok olur gider. İnsanın hayatı bir gaye ile kıymet ve mana kazanır.

Bediüzzaman Hazretleri, 25. Lem’ada; “İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zîhayatların sultanı hükmünde iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belâları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nispeten en ednâ bir derecede, ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safâ ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî, daimî bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir” demektedir.

Gayesi olmayan bir insan dünyada karanlıkta kaybolmuş gibidir. 

Zira gayesiz olmak bir anlamda insanın kendini bilmeme ve tanımama hali değil midir?

Gaye bir inanç, bir aydınlık, bir duâdır. İnsanın kâinattaki en anlamlı gayesi kendini bilmek ve tanımaktır. 

Zira kendini bilen Rabbimizi bilendir. Rabbimizi bilen, hiç şüphesiz O’nun emir ve yasaklarına rivayet edendir. Kendini bilme, Rabbini tanıma ve rıza-yı İlâhiyi kazanma gayesini son nefesimize kadar taşımak duâsıyla.

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog

    Tüketici ikinci elde düşüşü bekliyor

    Dış politika ortak aklı gerektiriyor

    2. demokrasi buluşması bugün

    Gıda enflasyonu ve zam olarak dönecek

    BM Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

    Atık su havuzları neden çöküyor?

    FIFA'dan Rusya kararı

    AB: Şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalı AB topraklarına girdi

    Suudi Arabistan'da yeni doğal gaz sahaları bulundu

    AB hava sahası Rus uçaklarına kapatılıyor

    Her yerde “Savaşa hayır”

    BM: Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı, 368 bin mülteci komşu ülkelere geçti

    Zelenskiy: Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşme yapılacak

    Azerbaycan'ın Büyükelçiliği: Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı öldü

    Ukrayna'nın en genç milletvekili de silahlandı

    28 Şubatçıların açtığı yaraları saracağız

    Üç doz aşılıların sayısı çok düşük

    Putin'den caydırıcı güçlerin özel savaş görevi durumuna geçmesi talimatı

    'Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir'

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Galiçyalıların Ukrayna tiyatrosu…
    Ali FERŞADOĞLU

    28 Şubat, ürünü AKP ile devam etti!
    Genel

    Tüketici ikinci elde düşüşü bekliyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kimler kimlerin yanında?
    Mehmet KARA

    3’ü ters çevirince ne oluyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Teşekkürler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (6)
    Genel

    Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog
    Süleyman KÖSMENE

    Hediye, zekât ve sadaka üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.