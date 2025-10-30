"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kalp teslimiyetle emin olur

Fazilet Kırmızı
30 Ekim 2025, Perşembe
Kalp insanın en mahremidir. İnsan kalbiyle inanır, kalbiyle güçlenir, kalbiyle teslim ve emin olur. Teslimiyet kalbin en emin halidir.

İnsan, âlemlerin Rabbine teslim oldukça halinden, derdinden ve acısından şifa bulur. Yüreği, dünyaya ait tüm zamanların gamını, tasasını ve yarasını siler. Dünyanın endişesini dünyanın kargaşa ve karmaşasına teslim eder.

Kalp, teslimiyet ile teskin olur. Çünkü teslimiyet, insanın iradesini kaybetmesi değil; iradesini İlâhî kudretin emrine vermesidir. Kalp, kendisini Yaradan’a bıraktığı ölçüde özgürleşir. Artık ne geçmişin yükü taş olur yüreğinde, ne de geleceğin korkusu. Teslimiyet, insanın kalbine çekilen bir huzur çizgisidir; dünyanın karmaşası o çizginin ötesinde kalır.

Rabbimiz Kur'ân-ı Kerîm'de buyuruyor ki; “Onlar, iman edenlerdir ve kalpleri Allah’ın zikriyle huzur bulur. Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”1

“Kim Allah’a tevekkül ederse, O  (cc) ona yeter.”2

“De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”  1

“Eğer Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, O’ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” 2 İnsan, ne zaman ki Rabbine tam bir güvenle yönelir, işte o zaman kalbi hakikatin merkezine yerleşir. O kalpte artık ne öfke barınır, ne endişe, ne de belirsizliğin sarsıntısı. Teslim olan kalp, dünyanın fırtınasında bile sükûnet bulur. Çünkü bilir ki her rüzgâr, Rabbinden izinle eser; her dalga, O’nun (cc) muradına göre yükselir.

Teslimiyet, insanın kendisini dünyanın ellerinden alıp Allah’ın merhametine bırakmasıdır. Bu halde insan, artık kaybettiğini değil, kendinde yeniden bulunanı görür. Her eksikliği tamamlayan bir kudret hisseder; her yara, O’na (cc) yaklaşmanın vesilesi olur. Kalp, nefsin sesinden değil, Rahman’ın fısıltısından güç alır.

Zamanla insan anlar ki, kalbin huzuru dış dünyanın sessizliğinde değil, iç dünyanın teslimiyetinde saklıdır. Bir dua gibi yaşar artık; her nefesiyle O’nu (cc) anar, her anında O’na (cc) sığınır. Dünyanın geçiciliğini kavradıkça, kalbinin asıl yurdunu fark eder. O yurt, insanın içinde taşıdığı İlâhî sırdır.

Teslimiyet, kalbin secdesidir. Bu secde, yalnızca alnın yere değmesi değildir; benliğin, kibirin, gururun, korkunun, her şeyin yere serilmesidir. 

Teslim olan kalp, artık dünya ile değil, Yaradan ile konuşur. Her zorlukta sabrı, her kayıpta hikmeti, her acıda merhameti görür

Teslimiyet, insan için başlangıçtır. O başlangıçta kalp, ne bir şey ister ne bir şeyden korkar. Sadece O’nunla (cc) olmanın huzuru kalır geriye. Kalp, teslimiyetle gerçek anlamda emin olur. 

"’Tevekkeltü alallah’ der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hâdisatın dağlarvarî dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennet'e uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safilîne çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder."3

Dipnotlar:

1- Ra’d Suresi: 28.

2- Talak Suresi: 3.

3- En'âm Suresi: 162.

 4- Âl-i İmran Suresi: 160.

5- Sözler, s. 314.

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

    NYT'ye Filistin protestosu: 300 yazar yazmayı bıraktı - 3 şartı yerine getirilmedikçe yazmayacaklar!

    "Siyasi iradenin emirleri doğrultusunda ateşkes yeniden uygulanmaya başladı"

    Çekya İsrailli askeri sınır dışı etti

    İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılarda ölü sayısı 91'e çıktı

    İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi hakkında "Hiçbir şey tehlikeye girmeyecek" dedi

    Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü: Enkaz altında olanlar var
    📷

    İnsanlıkta Asr-ı Saadet özlemi... Demokratik Cumhuriyetin çok uzağındayız

    Kenya'da düşen hafif uçaktaki 11 kişi olay yerinde öldü

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir

    Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

    17 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    "Gazze ateşkesi devam ediyor; bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez"

    152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

    Doğu Türkistan’da ağır Çin zulmü

    Arıkan: Müslümanlar birlik olmalı

    SGK: 6,8 milyon asgarî ücretli var

    AB’den Türkiye’ye kırmızı çizgi

    Resimli Cumhuriyet bayrağı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.