Turunç ailesi ile sağlığa yolculuk (3)

İlâhî eczahanenin şifa kaynaklarından olan turunç ailesinin ihtiva ettiği, dertlere deva maddelerden faydalanma yolları ile pratik uygulamalardan önemli olanlarını tarif ederek, organizmanın hastalıklardan korunmasına ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin organizasyonu ile, hastalıkların daha erken tedavi edilmelerine destek sağlama yollarını ortaya çıkararak, hatırlatmaya çalışacağız.

Portakal çiçekleri veya yapraklarının, suda kaynatılmasıyla elde edilen çay, bağırsak spazmlarına (sancılarına) iyi gelir. Bu çaydan günde 1-2 bardak içilebilir. Aynı şekilde turuncun çiçek ve kabukları da kullanılabilir. Tedavisi devam eden kanser hastalarında “Ben, beslenmelerine yardımcı olduğum kanser hastalarının çoğuna, katı meyve sıkacağı ile hazırlanan içeceklerine bir de kan portakalı eklettiriyorum (tabiî ki mevsimiyse), hem de kabukları ile birlikte. Ancak eğer kemoterapi alan bir kanser hastasıysanız kan portakalı tüketmek istediğinizde, doktorunuza haber vermeniz gerekiyor, çünkü kan portakalı bazı kemoterapi ilâçları ile etkileşebiliyor.” 1

Portakaldan daha fazla yararlanabilmek için, yeşil salatalara portakal dilimleri küçük parçalar halinde eklenebilir. Etli yemekleri pişirirken, eti yumuşatmak için portakal suyu kullanılması lezzetini arttırdığı gibi, sindirimi de kolaylaştırır.

Portakal nimetinin her kısmında ayrı faydalar bulunmaktadır. Adeta bir ilk yardım paketi hazırlanarak ikram edilen portakal “Tansiyonu olanlar haftada 1 gün yalnız portakal yemek sureti ile faydasını görürler. Başka bir şey yemeden 5-6 gün portakal kürü yapmak çok faydalıdır. Portakal yaprağı haşlanıp, çay olarak içildiğinde sinir buhranını giderir. Hazımsızlık için iyi gelir, vücudu şişmanlamaktan da korur. Zayıflamak için ½ litre suya 1 adet portakal, 3 adet limon doğranarak, 5 dakika kaynatılır. Ateşten indirildikten sonra 2 tatlı kaşığı bal konur. Günde 3-4 bardak içilir.” 2 Portakaldan elde edilen değerli bir ürün de, portakal yağıdır. Ağrılı bölgeler portakal yağı ile masaj yapıldığında, iyi bir ağrı dindiricidir. Yarım fincan suya, 3 damla damlatılan portakal yağı, günde 2-3 defa içilirse, mide rahatsızlıklarında şifaya vesile olur. Kan dolaşımını düzenler ve sinir sistemini yatıştırır. Portakal, mandalina veya turunç kabukları yıkanıp, kurutulduktan sonra küçük parçalar halinde, bir kaynatma kabına konur. Üzerine yeteri kadar üzüm veya keçiboynuzu pekmezi konarak 15-20 dakika kaynatılır.

Kaynadığı sırada içine toz tarçın karıştırılarak, soğumaya bırakılır. Bu haliyle kahvaltılarda tüketilebilecek, sağlıklı bir gıda hazırlanmış olur.

Turunç ailesinden olan mandalina nimetinin soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda, hiçbir ilâca ihtiyaç bırakmayacak derecede şifalı bir deva uygulamasını belirtmenin yararı olacaktır. Çok defa denenmiş ve faydaları görülmüş bu uygulama şu şekilde hazırlanır. 3 veya 4 adet orta boy mandalina, üzerinde tarım ilâcı kalıntısı bulunmayacak şekilde iyice yıkanıp, kurutulur. Kabukları soyulmadan, yanmaz bir tavaya yerleştirilir. Kısık bir ateşte, yanmayacak ve kararmayacak bir halde 10-15 dakika pişirilir. Pişen mandalinalar soğumaya bırakılır. Yenebilecek sıcaklığa geldiğinde, kabukları ile birlikte yenir. Gerektiğinde bu uygulama tekrarlanabilir, ama çoğu zaman bî-iznillah ihtiyaç kalmamaktadır. Turunç ailesinin kabukları İlâhî şifa kaynağı ilâçlar olduğundan, işe yaramayan atık nazarıyla bakılmaması, insan sağlığına büyük destek sağlayacaktır.

Özellikle mandalina kabuklarındaki SALVESTROL maddesi ile yüksek oranda C vitamininin, bütün KANSER çeşitlerinde organizmaya destek sağlayarak, uzun ve yıpratıcı tedavi süresinde, büyük avantajlar kazandıracaktır. Bu önemli nokta gözden kaçırılmadan, başta mandalina olmak üzere portakal ve turunç kabuklarının en küçük parçası dahi değerlendirilmelidir.

Turunç ailesinden olan greyfurttan, yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Özellikle fazla kiloları olan, yüksek KOLESTEROL ve ŞEKER hastalarının günde bir greyfurt tüketmeleri, sağlıklı bir destek sağlayacaktır. Kolaylıkla hazırlanabilecek sağlıklı bir salata tarifini beslenmelerine önem veren ve özen gösterenlerin ilgilerine takdim ediyoruz. “Hem hafif hem de doyurucu bir yiyecek aradığınız zaman, bu salata size mükemmel gelecektir. 2 veya 4 kişilik hazırlanacak salata için:

6 adet portakal

¼ fincan ince doğranmış yeşil zeytin

¼ fincan ince doğranmış maydanoz

¼ fincan ince doğranmış kırmızı soğan

1 adet doğranmış avokado- karabiber (tercihe bağlı)

Her portakalın üstünü ve altını kesin. Sonra bunları kesme tahtasına koyup, dikey dilimleyin ve kabukları ayırın. Portakalları bu kez de, enine dilimledikten sonra tabaklara paylaştırın.

Üstlerine diğer malzemeleri ekleyip servis edin.” 3 Tarifte geçen fincan, kupa şeklindeki bardaktır. Tercihe bağlı olarak, portakal yerine mandalina veya greyfurt da kullanılabilir.

Turunçgiller tüketilirken unutulmaması gereken en önemli nokta, mandalina ve portakal kabuklarının atık çöpler olmayıp, çok değerli ANTİOKSİDAN ve ANTİKANSEROJEN ilâçlar olduğundan, çöpe atarken iki üç defa düşünülmelidir. Zira Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin beyan ettikleri gibi “Her bir şey, hikmet üzere vaz’ edilmiştir; faydasız, abes yoktur.”

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Elif GÜVELOĞLU, Kanser İyileşir, s. 239 Hayykitap 2015.

2) Tahsin PALAZ, Şifa Reçeteleri, s. 328 Hikmet Neşriyat 2001.

3) Anthony WILLIAM, Hayat Değiştiren Yiyecekler, s. 144 Nemesis Kitap 2019.