Sağlıklı hayat prensipleri -15

Hayat yolculuğunun sağlıklı ilerleyebilmesi için, organizmanın bakımlı ve dirençli olması ilk şarttır.

Sağlıklı hayatın uzun ve dengeli sürdürülebilmesi, olumsuz etkenlerin kontrol altına alınarak, olumlu yaklaşımlarla programlanması sonucu gerçekleştirilebilir. Azimli bir irade ve bilgiyle desteklenen bu birliktelik, mutlu bir hayat yolculuğunda önemlidir. Ancak, insanların büyük çoğunluğu yaradılış biyolojisinin mükemmel ritmine aykırı hayat şartlarının olumsuzluklarıyla hırpalanmaktadır. Buna rağmen, gittikçe gelişen koruyucu sağlık bilgileri, sağlıklı beslenme ve destekleyici ürünlerin insan hizmetine sunulması, kaliteli bir hayat yaşamaya destek vermektedir.

Uzmanlar, yıpranan insan organizmasının yaradılışta tanzim edilen sistemlerin korunarak daha aktif duruma getirilmesinin bilinçli bakımla sağlanabileceğini sabırla izah etmektedirler. Uzmanlardan öğrenilebilecek hayat tarzı uygulamalarından olan ve “Nutrasötik olarak bilinen tedavi edici gıdalar, fito-kimyasallar (yaradılışın hediyesi olan, bitkisel kimya ürünleri F.E.), hatta soğuk-sıcak uygulamalar sayesinde onarım, yenileme ve iyileştirme süreçlerini harekete geçirebileceğimiz söylenmektedir. Uzun ve sağlıklı hayat sürdürülebilmesi konusunda milyonlarca insanı kapsayan bir çalışmaya göre; hayat süremizi etkileyen faktörlerden sadece %7’si genetiğe bağlıyken, %93’ü hayat tarzıyla ilişkili. Sağlıklı hayat sürenizi maksimize etmek için farklı alanlara yatırım yapmak gerekiyor. Beslenme kesinlikle bunlardan biri. Ama egzersiz de aynı derecede önemli. Egzersiz ile beslenmenin birçok ortak noktası var. İkisi de temelde bol miktarda doğru enerji üretme kabiliyetimize bağlı. Yaşımız ilerledikçe enerji üretme kabiliyetimiz azalıyor. Enerji tedarikimiz azaldıkça, yeterli enerji üretme kabiliyetimiz de sınırlanıyor. Mitokondriyi nasıl koruyup kolladığımıza, mitokondri sayısını ve işlevini nasıl geliştirdiğimize dikkat etmemiz şart. Etrafta koşuşturan 2 yaşındaki çocuk ile sandalyesinde ancak oturabilen 92 yaşındaki biri arasındaki temel fark, mitokondrilerinin sağlığı ve işlevi. Temel olarak gıdalardan enerji üretiyoruz. Bu enerjiyi mitokondriler üretiyor. Demek ki, mitokondriye yardım etmek gerekiyor.

Bence mitokondri işlevini en iyi düzeye çıkarmanın temel yollarından zaman kısıtlı beslenme, aralıklı oruç gibi yöntemler, “otofaji” adı verilen süreci aktive ediyor. Otofaji, işe yaramaz hale gelmiş hücrelerin kendi kendini yemesi demek. Aralıklı beslendiğimizde vücut bu çöplerden kurtuluyor ve bu temizlik özellikle mitokondrinin daha etkili çalışmasını sağlıyor. Böylece ism-i Kuddûs’un tecellîsi gayet net müşahede ediliyor. Aralıklı orucun gündelik rutinimize dâhil edilmesi çok önemli. Akşam yemeğinden ertesi sabahki kahvaltıya kadar bir şey yememek olabileceği gibi, bazıları bu faaliyeti oruç tutarak yapıyor. Farklı pratikleri deneyip, sizin için en uygun olanı bulabilirsiniz. Önemli olan zaman kısıtlı beslenmeyi bir şekilde uygulamak. Meselâ ben, her gün 12 ila 16 saat aç kalmaya çalışıyorum.

Fizikî aktivite, kaslardaki mitokondri işlevini harekete geçirmek için son derece etkili bir yöntem. Yaşam beklentimizin en önemli göstergelerinden birinin kas kütlesi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kaslarımıza yarayan her şey, beynimize ve diğer organlarımıza da koruyucu etki yapıyor. Bu yüzden hep aynı şeyi vurguluyorum: Elimizde fiziksel aktiviteden daha etkili bir yaşlanma önleyici ilaç veya takviye yok. Bir mucize ilaç arıyorsanız, o ilaç “hareket etmek”tir. Bir diğer önemli konu ise, lif ve probiyotik. Bağırsak sağlığının genel sağlığı ve beyin fonksiyonunu belirleyen kritik etkenlerden biri olduğuna inanıyorum. Bağırsaktaki faydalı mikroorganizmaları besleyecek lifleri tüketerek yapabiliriz. Sağlam bir bağışıklık sistemine giden yol, sağlıklı bir sindirim sisteminden geçiyor.”1

Sonuç olarak, unutulmamalıdır ki; yediğimiz gıdalar, organizmanın sağlıklı ve güçlü olabilmesi veya hastalık durumunda gerekli direncin gösterilebilmesi için, İlâhî kudret ve hikmetle hazırlanan güç santrallerinin potansiyel enerjileriyle yüklü hayat cevherleridir. Kronik hastalıkların temelinde yatan esas sebebin beslenme yetersizliği ve besleyici niteliği bulunmayan ultra-işlenmiş gıda teknolojisi ürünleridir. Sağlıklı bir hayat yaşanabilmesi, dikkatli bir arayış ve sorgulama ile beslenmemize değer vererek, yapılacak ihmallerin sonuçlarını göz ardı etmeden, davranışlarımızı sabırla sürdürmemize bağlıdır. Bu görüş, kendimize ve sevdiklerimize değer verdiğimizin de göstergesidir.

Sağlıcakla kalın.

Dipnot:

1- Dr. Mark Hyman-Dr. Erıc Verdin, Hedef sağlıklı yaşam süresini 95 yıla çıkarmak olmalı. 17-23 Ocak 2025 Oksijen Gazetesi.

