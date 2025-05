Bitkilerin dili İbni Baytar -3

REZENE:

İdrar söktürücü (diüretik) etkilidir. Böbrek ve mesane ağrılarında rahatlatıcı destek verir. Soğuk su ile içilirse mide iltihabına (gastrit) fayda sağlar. Dalak ve karaciğer kanallarındaki tıkanıklıkları açar. Toz halinde yemeklerle tüketilir veya çay olarak içilirse, gözün görme kabiliyetini güçlendirir. Antik bir kaynağa göre, (İbni Wahshiya; The book of Nabatean agriculture Al Filaha al Nabatiye. Neşreden: Fuat Sezgin. İslâm Ans.) bir insan yılın yarısı, günde bir dirhem (4 gram) rezene tüketirse, yıl boyunca hastalanmayacağı gibi, sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayacağı inancı Hz. Adem (as) kaynağına dayanmaktadır. Diz ve bacak ağrılarında faydalıdır. İdrar yollarındaki zorlukları rahatlatır. Sarılıkta şifa vesilesidir. Tohumları daha etkilidir.

ZENCEFİL: Şâfî-i Hakikî’nin (cc), Kur’ân-ı Kerîm’de zikrettiği zencefil, yemeklerin sindirilmesinde, mide fonksiyonlarını rahatlatan bir tonik ve bağırsakları yumuşatan ferahlatıcı etkisiyle huzur verir. Zayıflayan görme kabiliyetini güçlendirir. Hazırlanan ilaç formüllerine ilave edilerek, etki mekanizmasının güçlenmesini sağlar. Mide ve bağırsaklardaki gaz şişkinliğini engeller. Karaciğer kanal ve gözeneklerindeki tıkanmaları açar. Hafızayı güçlendirir. Başta ve boğazda, soğuktan kaynaklanan iltihapları temizler. Bal ile karıştırılarak güçlendirilirse, yenmesi daha rahat ve faydalı olacaktır. Balgamı temizleyerek öksürüğü keser. Safra salgısını arttırır. Soğuk algınlığında zencefil çayı içmek, vücudu dinlendirir, ısıtır ve huzurlu bir uyku verir. Damla sakızı ile birlikte çiğnenirse, beyinde biriken zararlı atıkları temizler. Akciğerleri balgamdan temizler. Organizmanın yıpranmasını önleyerek, ihtiyarlığın gecikmesine destek sağlar.

SOĞAN: İştah açıcıdır. Göz sağlığına fayda sağlar. Bağırsak faaliyetini destekler. Damar açıcı özelliği yanında, hemoroit sıkıntılarını rahatlatır. Soğan suyu, az miktarda balla karıştırılarak göze sürme gibi uygulanırsa, azalan görme kabiliyetini güçlendirir. Gözdeki enfeksiyon ve kızarıklığa fayda sağlar. Soğan suyu buruna damlatılırsa, baş ağrılarını dindirir. Soğan doğranarak ev sirkesi içinde güneşte bekletildikten sonra, elde edilen solüsyon yara yerine sürülmeye devam edilirse Vitiligo hastalığına şifa vesilesi olur. Pişirilince daha etkili bir diüretik (idrar söktürücü) ve akciğerlerde biriken atıkları temizleyerek, öksürüğü keser. Sindirim sisteminde meydana gelen toksinlerin etkisini yok ederek, sindirim organlarını güçlendirir. Sarılıkta faydalı destek sağlar.

SARIMSAK: Boğazı temizler, kronik öksürüğü keser. Akciğerin bütün hastalıklarında şifaya vesile olur. Soğuk havalarda vücuda enerji verir. Antioksidan etkisiyle, organizmada biriken serbest radikalleri (zararlı atıkları) arındırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bronşit ve nefes darlığında faydalı olup, unutkanlığa karşı önemli destek sağlar. Sarımsak yemek, eklem ağrılarında, siyatik ve gut hastalıklarında rahatlatıcı etki sağlar. Kalça, baldır ve sırt ağrılarında faydalıdır. İdrar damlamasına engel olamayan yaşlıların sarımsak, ceviz ve incir yemelerini tavsiye ederim. Hamile ve emziren hanımlar ile sindiriminde sıkıntı yaşayanlar yememelidir.

NOHUT: Bağırsakları yumuşatır. İdrar söktürücü ve süt salgılanmasını arttırıcı etkisi vardır. Haşlanarak elde edilen suyu, böbrek taşlarını düşürür. Bal ile tüketilirse karaciğer, böbrek ve dalakta gözenek ve kanalları açar. Egzama, uçuk ve deri enfeksiyonlarında fayda sağlar. Vücuda ferahlık verir. Cildi güzelleştirir. Kötü huylu yaralarda vücuda destek sağlar. Organizmayı güçlendirir. Nohut, kimyon ve zeytinyağı ile tüketilirse, romatizma ağrılarında fayda sağlar.

KARANFİL: İdrar yollarında soğuktan kaynaklanan idrar yanma ve akıntısını (sistit) keser. Bulantı ve kusmada faydalıdır. Nefes kokusunu güzelleştirir. Mide, karaciğer ve diğer iç organları güçlendirir, hastalıklarında şifaya vesile olur. Sindirimi kolaylaştırır. Organizmada biriken atıkların detoksuna yardımcı olur. Diş etlerini güçlendirir. Beyin fonksiyonlarına destek verir. Organizmanın hastalıklarında, en başta gelen devalardandır.

NANE: Midede meydana gelen şişkinliği giderir. Mide ve bağırsaklardaki bütün hastalıklara en uygun bir ilaç ve sindirim sistemini ferahlatan bir toniktir. İştah açıcı özelliği bulunan nane, ev sirkesine karıştırılarak içilirse daha etkili olur. Kalbi kuvvetlendiren ilaçlardandır. Göğüs hastalıklarında ağrı kesici olarak fayda sağlar. Soğuktan kaynaklanan karaciğer hastalığında şifaya vesile olur. Midenin giriş kapısında, sinirlerin olumsuz etkisiyle gelişen reflü ve benzeri rahatsızlıklarda, dinlendirici etkisi bulunmaktadır.

Sağlıcakla kalın...