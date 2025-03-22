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22 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sağlıklı hayat prensipleri - 17

Feyzullah ERGÜN
22 Mart 2025, Cumartesi
Cenab-ı Hakkın (cc) şifa hazineleri sayılamayacak nimetlerle ve sonsuz rahmetinin ikramlarıyla bütün insanları kuşatmıştır.

Bu cömert ikramlardan insanlar olduğu kadar, diğer canlı varlıklar da faydalanmaktadır. Şifa, hikmet ve rahmet mucizelerinin yayıldığı bu alanlarda gezip dolaştığımız hâlde, monoton hayatın alışkanlığından olacak ki, farkına bile varamıyoruz. İnsanın yaradılışındaki temel kimyasal unsurun, İlâhî şifa, hikmet ve rahmet mucizelerinin sergilendiği toprak cevheri olduğu unutulabilmektedir. Hayat ve şifa kaynaklarının depolandığı toprak hazinesinin, sağlıklı hayat yaşayabilme çabalarındaki az bilinen ve artık uygulanamayan prensiplerini gündemimize taşımaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yaradılış kanunlarına aykırı yaşanan hayat tarzı sonucunda yıpranan insan sağlığı, her geçen gün artan problemlerle rahat ve huzurdan uzaklaşmaktadır. Hayat tarzımıza kolaylıkla uygulayabileceğimiz faaliyetlerin, sağlığımıza kazandıracakları güç ve direnç, bazı hastalıklara paratoner benzeri bir sistem oluşturabilecektir. Bu uygulamaların en önemlilerinden birisi de: “Toprakla temasın tam bir vitamin takviyesi işlevi görebilmesidir. Toprakla temasın anti-oksidan ve anti-enflamatuar etkileri olduğu bilinmektedir. Tek yapmamız gereken, sadece toprağa temas etmektir. Günlük hayatımız tabiattan kopuk. Toprakla temas, bizi fabrika ayarlarımıza, daha doğrusu fabrika voltajımıza döndürüyor. Topraklanma hâli sağlığın destekçisidir. Çok sayıda çalışma, topraklanma ile stres arasındaki ilişkiyi, topraklanma ile immün sistem arasındaki ilişkiyi, topraklanma ile ağrı ve inflamasyonun azalması arasındaki ilişkiyi, topraklanma ile tansiyonun dengelenmesi arasındaki ilişkiyi, topraklanma ile uyku hormonu melatoninin artması arasındaki ilişkiyi inceler. Burada bir örnek verelim: Topraklanmanın immün sistem üzerine etkisini ölçen bir çalışmada, bu alışkanlığın NK isimli Natural Killer, yani fitrî öldürücü hücreleri arttırdığını tespit etti. NK hücreleri; virüs, bakteri ve kanser hücrelerini öldürmede en güvendiğimiz özel savaşçı hücrelerimizdir.”1 

Yeryüzünü örten toprak tabakası, elektrik yüklü çok büyük bir akü gibidir. Toprakta hayatla ilgili muazzam faaliyetler icra edilmektedir. Bunlardan birisi, insan organizmasında biriken elektrik yükünün topraklanmasıdır. Bu işlem aksatıldığında, hücreler arasında biriken elektrik enerjisi, organizmada fizyolojik aksamalara ve çeşitli hastalıklara neden olabilmektedir. Bir nizam ve intizam dairesinde “Bütün beyin, sinir sistemi, kaslar elektriksel sinyaller kullanarak çalışır. Esasında her bir hücremiz, elektriksel iletiye sahiptir. Her hücremizin zarında çok sayıda voltaj bağımlı kapılar bulunur. Bu kapılar voltaj değişikliklerine tepki vererek, açılıp kapanır. Böylece hücrelerin içine gerekli maddeler alınabilir ve atıklar dışarı atılabilir. Her hücre zarında, zar voltajı mevcuttur. Bu voltajın belli aralıklarda tutulması gerekir. İdeal aralığın üstünde veya altında olması istenmez. Elektriksel voltajımızı dengede tutmak, vücut için çok önemlidir. Öyle ki, günlük olarak enerjinin %20’si bu dengenin sağlanmasına harcanır. [Sûbhane men tehayyere fî sun’ihil ukûl /Sûbhane men bî kudretihi ya’cizûl fuhûl. FE]

“Vücudumuzun iletken olması, yerküre ile temas ettiğimizde, aralarında bir iletişim olmasına neden olur. Biz de yeryüzüne temasla, dengesiz elektriksel alanımız varsa, dengeleriz. Bu yüzden parkta, kumda çıplak ayakla gezince bir rahatlama hissederiz. Gerginliğimiz, stresimiz azalır. Oysa bir alışveriş merkezinde vakit geçirdikten sonra çıkışta arabanın kapısına dokununca, o minik elektriklenmeyi hissederiz. Bu, istenmeyen bir elektrik yüküdür. Bizi yorgun ve gergin yapar. Kardiyolojide de, topraklanmanın etkisi incelendi ve kamp yaparak, toprak üzerinde uyuyanlarda yüksek tansiyonun hızla dengelendiği görüldü. Ayrıca topraklanmanın depresyonu azaltmada ve kronik ağrıları hafifletmede etkili olduğu biliniyor. Yeryüzüyle her temas, bize nötralizasyonu sağlar. Topraklanma için neler yapabiliriz? Yalın ayak dolaşmak, ıslak çim ve kuma çıplak ayakla basmak, ağaçlara temas etmek, denize girmek, sokaktaki hayvanları sevmek. Gayet basit bir öneriymiş gibi dursa da, son derece önemlidir. Topraklanmak da, artık bir tedavi yöntemi olarak görülmelidir. Sonuçta, ağaçlık alanda olmanın, toprakla temasın hepimize iyi geldiği aşikâr …”2 

Görülüyor ki, günümüzde insanların geniş ölçekte etkilendikleri, hayat kalitesini düşüren bazı hastalıkların yaygınlaşması, toprakla olması gereken dokunuşların engellenmesi sonucudur. Evlerin, yolların ve günlük hayatın sürdürüldüğü bütün alanların asfalt, çimento ve betonarmelerle kaplanmasıyla, insan sağlığının ciddî problemlerle sarsıldığı da yaşanan bir gerçektir.  

Sağlıcakla kalın... 

Dipnotlar:

1- Dr. Ayşegül Çoruhlu, Longevıty Plânı, s.279 Kronik Kitap 2024 

2- Age. s. 282.

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