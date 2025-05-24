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24 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bitkilerin dili İbni Baytar -2

Feyzullah ERGÜN
24 Mayıs 2025, Cumartesi
ANASON:

Karında meydana gelen şişkinliği yumuşatarak giderir. İdrar söktürücü (diüretik) etkisi bulunmaktadır. Genel vücut ağrılarını dindirir. Vücutta biriken atıkları temizler. Geçmeyen susuzluk duygusunu anason çayı dindirir. Rahimden kaynaklanan beyaz akıntıyı keser. Annelerde süt salgılanmasını arttırır. Buharı burundan derin derin solunursa, baş ağrısını rahatlatır. Karında su birikmesinden dolayı meydana gelen şişkinliği ve bağırsaklardaki aşırı hareket sonucu oluşan gerginliği rahatlatır. Karaciğer ve dalak kanallarında oluşan tıkanmalara fayda sağlar. Yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan ödemlerin çözülmesine yardımcı olur. Böbrek, mesane ve rahimdeki tıkanmaların açılmasına yardımcı olur. Eşit miktarda meyankökü ile karıştırılarak çayı içilirse, göğüs hastalıklarına ve nefes darlığına fayda sağlar. Ateşte yakılarak, dumanıyla tütsü yapıldığında nezle ve baş ağrısına şifalı destek sağlar.

KETEN TOHUMU: Çok hafif kavrulduktan sonra, toz haline getirilir. Yeterli miktarda süzme bal ile karıştırıldıktan sonra yenirse, akciğerlerde biriken atıkları temizleyerek, öksürüğü keser. Mesane ve böbreklerde oluşan hastalık sebeplerine engel olur. Toz halinde su ile içildiğinde, bağırsakları yumuşatarak temizler. Egzama, uçuk ve iltihaplı deri enfeksiyonlarında fayda sağlar. Keten tohumu hafif kavrulsa bile, tek başına balla karıştırılmadan tüketildiğinde bağırsaklarda gerginliğe neden olabilir. 

MENEKŞE: Koklamakla veya çay olarak içildiğinde baş ağrısını dindirir ve rahat bir uyku sağlar. Kurusu, safra salgısını arttırarak bağırsaklarda biriken safra atıklarını temizler. Menekşe çiçeği, papatya ile karıştırılarak çay yapılıp, içildiğinde baş ağrılarında fayda sağlar. Çiçeği, midede biriken atıkları temizler. Mesanedeki yanma hissini rahatlatır. Menekşe, nebat şekeri ile karıştırılarak alındığında, öksürük ve akciğer sıkıntılarında fayda sağlar. Çayı böbrek ağrılarını dindirir ve idrar söktürücü olarak etki eder. Nebat şekeri ile içildiğinde, soğuk algınlığından kaynaklanan öksürüklerde faydalı olur. 

ELMA: Kalp fonksiyonlarını güçlendiren maddeler ihtiva ettiğinden, kalp hastalıklarının tedavisinde de, çok değerli özellikler yüklenmiştir. Kalbi ferahlatır. İnsanın psikolojik durumunu dengeler. Elma, vesvese ve üzüntü hallerinde, ruha psikolojik enerji kaynağını zenginleştirir. Kalp ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Midede yavaşlayan fizyolojik fonksiyonlara ve metabolizmaya destek sağlar. Haşlanarak da yenebilir ve sindirimi daha da kolaylaşır.  

İNCİR: Akciğer, böbrek ve mesane hastalıklarında faydalı destek sağlar. Boğaz, bronşit, nefes darlığı hastalıklarında ve kronik hastalıklar sonucunda rengi solan insanlara, güçlü destek sağlar. İncir, zufa otu (çördük otu) ile pişirilirse, akciğerlerde biriken atıkları arındırır. Öksürük ve kronik akciğer hastalıklarında ağrıları dindirir. Huyun yumuşaması ve vücudun dengeli beslenmesine destek sağlar. Mesane ve böbreklerde biriken atıkların temizlenmesinde, meyveler arasında en etkili olanıdır. İncir, diğer meyveler içinde en az bağırsak gerginliğine neden olan bir meyvedir. Sindirim yönünden yaş incir, kurusundan daha uygundur. Yemekte beyaz incir siyah incirden makbuldür. Tedavide siyah incir daha etkilidir. Akciğerde, bağırsaklarda ve diğer organ kanallarında biriken atıkların temizlenmesinde önemli destek sağlar. Cevizle birlikte yenirse, çok faydalı bir gıda olur. Yemekten önce yenirse bağırsakları yumuşatır. Aç karna yenirse, sindirim kanalını rahatlatır. 

NAR: Ekşi nar suyu, süzme balla karıştırılıp yenirse, ağız içindeki yaralara fayda sağlar. Nar suyunun kan yapıcı özelliği vardır. Tatlı nar, insanın ruhunu dinlendirir. Özellikle de, karaciğer fonksiyonlarını destekler. Tatlı nar kalbin iç yapısını ve damarlarını atıklardan arındırır. Nar suyu, menekşe yağı ile karıştırılarak içilirse, kuru öksürükleri keser. Nar taneleri ve nar kabuğunun kabız yapma özelliği bulunduğundan, ishali kesmede fayda sağlar. 

HARDAL: Kronik akciğer hastalıklarında, akciğerleri atıklardan arındırır. Kafatası ve sinüsleri tıkayan atıkların temizlenmesine destek sağlar. Mide fonksiyonlarını güçlendirir. Akut ve kronik öksürükleri keserek, balgam ifrazatını temizler. Vücudun bütün organlarında, özellikle karaciğer ve dalakta arındırıcı destek sağlar. Hardal toz haline getirildikten sonra, süzme bal ile karıştırılarak yenirse, uzun süre devam eden nezle halinde, ayrıca vücutta his azalması yaşanan yerlere sürüldüğünde, his ve sinirleri güçlendirir. Hardal, yemekle birlikte tüketildiğinde, mideyi güçlendirir ve sindirim faaliyetini destekler. Toz haline getirilen hardal tohumu, bal şerbeti veya sirke ile içilirse, kalp fonksiyonlarını destekler ve ferahlık verir. 

Sağlıcakla kalın...  

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