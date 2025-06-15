Bitkilerin dili İbn-i Baytar (4)

LİMON:

İştah açıcı ve sindirimi rahatlatma özelliği bulunmaktadır. Vücudu, biriken atık maddelerden arındırır. Kalp fonksiyonlarını güçlendirir. İçinde bulunan lâtif cevherlerle, yapışkan ve katı atıkları temizler. Tuz veya nebat şekeri ile tüketilirse daha etkili olur. Vücuda sağladığı faydalar hemen hissedilir. Vitiligo, çil, egzama, uçuk ve cilt enfeksiyonlarında solüsyon gibi sürülürse, fayda sağlar. Kan dolaşımını rahatlatır. Karaciğer ve sindirim yolunda biriken safra kalıntılarını temizler. Psikolojik gerginlik, kalp çarpıntısı, stres ve baş ağrısını rahatlatır. Kalp ve karaciğeri kuvvetlendirir, kanallardaki daralma ve tıkanmaları açar. Böbrekteki tıkanmaları açarak, idrar akışını düzenler. Organizmayı toksik maddelerin vereceği zararlardan korur. Ilık suya karıştırılarak içilirse, midede biriken atıkları temizler. Detoks uygulamalarında, müshilden önce içilirse mideyi temizler. Karaciğer kanallarını açarak rahatlatır ve sağlığın devamına destek verir.

KEKİK: Süzme balla karıştırılarak yenirse, öksürüğü keser. Akciğer ve dalak ödemlerinde faydalıdır. Özellikle reflü başta olmak üzere mide hastalıklarında şifaya vesile olur. Yemeklerle tüketilirse, bağırsak fonksiyonlarını ve gaz şişkinliğini dengeler. İdrar söktürücüdür. Bal ile tüketilirse, gözün görme kabiliyetini ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarına destek vererek, organizmada biriken atıkları temizler ve tıkanan kanalları açar. Üzüm suyu ile kaynatılarak içilirse, koyulaşan kanı inceltir. Rahim ve mesane ağrılarını keser.

KİMYON: Bağırsaklardaki gaz ve şişkinlikleri rahatlatır. İdrar söktürücüdür. Yemeklerin sindirimini kolaylaştırır ve karaciğer fonksiyonlarına destek sağlar. Damla halinde idrarını kaçıran ve idrarında kan bulunan hastalarda şifaya vesile olur. Ev sirkesi ile karıştırılarak içilir ve cilde sürülürse, sivilce ve deri kabarcıklarında fayda sağlar.

KANTARON: Nefes darlığı, kronik öksürük ve kas ağrılarında destek sağlar. Dal, yaprak ve çiçekleri bütün yaraların hızla iyileşmesine güçlü destek verir. Kurutularak zeytinyağına karıştırılmasıyla, elde edilen merhem yara enfeksiyonları, hemoroit ve deri kaybına yol açan derin yaraların iyileşmesine destek sağlar. Özellikle kötü huylu ve iyileşmeleri gecikmiş yaraların iyileşmesini hızlandırır.

SUMAK: İshali keser. Süzme bal ve ev sirkesi ile karıştırılarak tüketilirse, ödemli yaralara fayda sağlar. Sumak suyu balla karıştırılarak göze sürme gibi sürülürse, göz kapaklarında ve kirpik diplerindeki iltihaplı şişlere, akıntı ve kaşıntılara fayda sağlar. Ağız içi mantar, pamukçuk ve cilt pişiklerinde şifaya vesiledir. İçindeki şifalı maddeler, kabuğunda bulunmaktadır.

KİŞNİŞ: Kalbi güçlendiren yumuşak bir öz içerir ve bu öz kalbi canlandırır. Çayı, kalp çarpıntısını rahatlatır. Toz haline getirildikten sonra, bir tülbent içine düğümlendikten sonra, koklamaya devam edilirse, aromasıyla baş dönmesi ve sersemlik durumlarında fayda sağlar. Çiğnenirse, ağızdaki pamukçuk ve mantar oluşumlarında, Yaratıcı'sının (cc.) izniyle şifaya vesile olur. Taze kişniş, ev sirkesi ile tüketilirse mide iltihabında (gastrit) faydalı olur. Ağız ve dildeki yaralarda, gargara yapılırsa rahatlamaya yardımcı olur. Yemeğin sonunda yenirse, reflüye engel olur ve uykuya hazırlar. Nebat şekeri ile tüketilirse, baş ağrısında faydalıdır.

ZERDEÇAL: Toz haline getirilir ve süzme balla karıştırılırsa, gözün görme kabiliyetini güçlendirir.

Çayı içilerek, 2-3 damla da buruna damlatılırsa, beyindeki atık maddeleri temizler. Zerdeçal suyu, balla karıştırıldıktan sonra buruna damlatılırsa, başta biriken atıkları temizlemede daha etkili olur.

HELİLE: Sindirim fonksiyonlarını düzenler. Organizmayı zararlı atıklardan arındırır. Hızlı yaşlanmayı engeller. Beyin ve hafızayı güçlendirir. Sinir sistemi fonksiyonlarını dengeler. Kalp çarpıntısını rahatlatır, kanı temizler. Hemoroitte faydalıdır. Günde bir tane ağızda emilerek tüketilirse, dimağı kuvvetlendirir, zararlı atıkları temizler. Helile, en önemli ve güçlü ilaçların başında gelir.

TARÇIN: Gözün görme kabiliyetini güçlendirerek, hastalıklarında fayda sağlar. Kronik öksürük sıkıntısını giderir. İdrar yolları ve böbrek fonksiyonlarını dengeler. Sindirim sistemi fonksiyonlarını ferahlatır. Akciğerleri atıklardan arındırarak, boğaz sağlığı ve ses bozukluğunda organizmayı destekler. Karaciğerin tıkanan kanallarını açar. Tarçın, kara helile ile karıştırılarak tüketilirse zihin fonksiyonlarını güçlendirir. Gaz sıkıntılarını rahatlatır. Vücuttan serbest radikallerin atılımını destekler. Baş ve ellerdeki titremelerde faydalıdır. Baş ve boğazdan, akciğerlere olan akıntıların kesilmesini sağlar. Hamilelerin kullanmamaları tavsiye edilir.

Sağlıcakla kalın...