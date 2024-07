Herkesin yıllık bir okuma programı olmalı

AYLARDIR BEKLEDİĞİMİZ VAN OKUMA PROGRAMI İÇİN ŞANLIURFA’DAN YOLA ÇIKTIK. BÖYLE DOLU DOLU GEÇEN BİR PROGRAMI ANLATMAK İÇİN NEREDEN BAŞLAYACAĞIMI BİLEMEDİM. PROGRAMDAN ÇOK İSTİFADE ETTİK.

Van Gezi Notu - Ali Tahir Ünverdi

Böyle dolu dolu geçen bir programı anlatmak için nereden başlayacağımı bilmek çok güç. 8 Temmuz 2024 Pazartesi sabahı aylardır beklediğimiz Van Okuma Programı için Şanlıurfa’dan yola çıktık. Diğer programlara nazaran sayımız hayli fazla idi ve bu yeni tanışıklıklar, arkadaşlıklar demekti. Bunun yanı sıra Dr. Halil, yazar Sebahattin abiden Ali, iki Mahmut, Mehmet, Şükrü abiler, öğrenciler olmak üzeri çok tecrübeli bir eğitimci kadromuz vardı. Onların tecrübelerini gözlemlemek ve hayatımda bir yere koymak benim program hedeflerimden biriydi. En yakın dostlarımın yanımda olması mutluluğuma mutluluk katıyordu.

Van’a doğru giderken Siirt’in Tillo ilçesinde ufak bir gezinti yapmaya karar verdik. Bu ufak gezinti bile başlı başına bir programdı. İbrahim Hakkı hazretleri ve İsmail Fakirullah hazretlerinin türbelerini ziyaret ettik. İsmail Fakirullah hazretlerinin hocası için tasarladığı türbe projesi çok dikkatimizi çekti. Oradan yola çıkıp Veysel Karani hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Dualarımızı yaptıktan sonra asıl hedefimiz Van’a doğru yola koyulduk. Namazımızı kılıp program akışını düzenlemek için meşveret ettik. Ve sonunda programın ilk günü başladı.

Programımızın en güzel detaylarından biri de yemek ve temizlik nöbeti sisteminin var olmasıydı. Bu vesileyle evlerimizde çok uğramadığımız mutfağın inceliklerini öğreniyorduk ve annelerimiz ile empati kuruyorduk. İlk günün nöbetçileri dostum Talha ve ben olduk. Çok eğlenceli ve yorucu bir nöbetçilikti. İlk günün arasında hep beraber çevre gizi ve ziyaretine gittik. Oradaki mekân ve kişilerle görüştük, tanıştık, notlar aldık. Program hazırlığımıza keyifle, güzel anılarla lezzet alarak başlamıştık.

Tabi bir okuma programı klasiğimiz halı saha maçı yapmadan olmazdı. Tek farkla yenilmenin verdiği hüzün yenen takımla sarılınca yerini neşeye bırakır. Dağ manzarası olan bir halı saha çok ilginç gelmişti.

Cuma günü namazdan sonra Van Kalesini gezmeye gittik. Bu uzun yol çok yorucu olsa bile en tepeye tırmanınca yorgunluğumuzu unuttuk ve tefekküre daldık. Bediüzzaman’ın Van Kalesi ile ilgili hatıralarını yâd ettik. Bütün Van’ı kuş bakışı görmek çok güzeldi. Geziden sonra Van Gölü sahillerine yüzmeye gittik. Suyun sodalı olmasından dolayı çok farklı bir özelliğini gördük.

Van’a kadar gelmişken bir Van kahvaltısı yapmadan olmazdı. Akdamar Adasını ziyarete gideceğimiz gün önce kahvaltımızı yaptık. Gazetemizin genç yazarlarından Yusuf kardeş bizi ağırlayan kahvaltı mekânının sahibiyle röportaj yaptı. Gayet lezzetli bir kahvaltıdan sonra tekne ile Akdamar Adasına doğru yola koyulduk. Oradaki kiliseyi gezdik ve tarihi yapısına hayran kaldık.

Son günümüzde Muradiye Şelalesini görmeye gittik. Şırıl şırıl akan su bizi tefekküre sevk etti. Orada manzara eşliğinde çay içtik. Akşam bir abimizin düğününe katıldık. Çok şık ve zarif bir düğündü.

Programa dikkat çekecek olursak çok beğenilen birkaç detaydan bahsetmek isterim. Mesela okuduğunu anladığını anlatma modülü. Okuduğumuzu anlatmak hem toplum önünde konuşmak için bir alt yapı oluşturuyor hem de okurken bizi not alarak daha dikkatli okumamızı sağlıyor. Ezber bölümünde namaz için temel sure ve duaları, tesbihatı, yemek duasını ve Bediüzzaman’ın vecizelerini ezberledik. Bunlarla beraber ilmihal bölümünde dinimizin kural, kaidelerini öğrendik. Cumartesi gecesi umumi dersten hemen sonra Van cemaati huzurunda hediyelerimiz takdim edildi.

Pazartesi günü Urfa’ya doğru tekrar yola koyulduk. Dönerken Üstadımız Bediüzzaman’ın Bitlis İli, Hizan İlçesindeki Nurs Köyünü ziyaret ettik. Doğduğu evde ders okumak çok farklı duygular, hisler yaşadık. Orada yaşanılan duyguları yazıya dökmem veya anlatmam mümkün değil çünkü tarif edilmez duygular içerisindeydim. Üstadımızın rahmetli pederini ve validesini ziyaret ettik. Hepimiz için güzel bir hatıra oldu.

Urfa’ya dönüş yolculuğumuz başladı Şükrü hocamızın deyimiyle arabaların yıllık bakımı gibi biz de fikir, düşünce ve eğitim bakımımızı yaptık. Gayet verimli ve her saniyesi dolu bir program geçirdik. Pazar gençlik grubu ile hep beraber bir program daha bitirmiş oldu. Ve Sebahattin hocamızın “6 ay kitap okumak yerine 15 gün hatıra yaşayın” sözü tekrar doğruluğunu tekerrür etti.



Katılanların görüş ve düşünceleri

- Fatih Akbaş: Ruhumuzun ana besini olan iman hakikatlerinden uzak yaşamak ruhumuzda derin yaralar bırakmaktadır. İşte Risale-i Nura muhtaç olduğumuz hakikatleri bir merhem olarak sunuyor. Yılların ruhumda açtığı yaralara katıldığım okuma programıyla derman bulmam da bunun bir örneğidir. Evet, bu benim katıldığım ilk programdı ve sanırım ruhum ilk kez bu kadar derin bir nefes almıştı. Bir sonraki okuma programına duyduğum iştiyakı anlatamam. İnşallah Allah yine nasip olur.

- Muhammed Kömürcü: Medresetüzzehra’nın temellerinin atıldığı mübarek şehirde okuma programına katılmış olmak ufkunu genişletip ruhumu feyizlendi. Gerek abilerin gerek kardeşlerin ihlas ve uhuvvet dolu olmalarıyla çok feyizli bir program geçirdim. İzmir’den Van’a 25 saatlik otobüs yolculuğu ile geldim ve geldiğime değdi. Allah sebep olanlardan razı olsun.

- Mehmet Küçük: Helâl-haram hassasiyetine sahip küçük ve büyük gençlerle helalin ve haramın, itikâdî olsun amelî olsun tanımına odaklı bir programda, helal dairenin sınırlarını keşfederek keyfe kâfî geldiğini ispat ettiğimiz bir programdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni programlarda buluşmayı Cenâb-ı Hak nasip eylesin. Âmin

- Muhammed Recep Tosun: Tek kelime ile mükemmel programlara katılmak gençlerimizi ve kendini genç hissedenleri karanlıktan aydınlığa çıkaracağını düşünüyorum. Herkesi böyle aydınlık programlara bekliyor ve davet ediyorum.

- Mahmut Özdemir: Manevi bir iklim ortamı ve ihlas dairesindeki insanların olduğu serin bir ortam arayışındayken bu okuma programına katıldık. Beklentilerimizin üzerinde hareketli ve güzel geçti hem Risale-i Nur okumaları hem Kur’an-ı Kerim ezberleri hem yapılan gezi ve spor etkinliği açısından dolu dolu bir program oldu emeğe emeği geçenlerden Allah razı olsun.

- Muhammet Talha İlhan: Üstadın çocukluktan beri tefekkür halinde bulunduğu Nurs Köyüne gitmeyi Mevla’m nasip etti. Orası lisanı hali ile oradan bir müceddit geçtiğinin habercisi idi. Üstad için ayrı bir önem arz ediyordu. Validesinin, pederinin ilk hocasının mezarı da o köyü şereflendirmektedir. Elimizdeki risalelerin temeli orada atılmış. Bu köyde üstada ait pek çok iz bulunmaktadır.

- Yaşar Kardeş: Hiç tanımadığımız insanlarla tanışıp onlara Risale-i Nurları anlatma fırsatı bulduk. Aynı zamanda yolda yaptığımız program değerlendirmeleri ve sohbetler faydalı oldu. Tabi insan unutmamalı ki hep bir yolun yolcusuyuz. Böyle programlarda muhteva bakımından içini güzel doldurmamıza sebep oluyor.

- Yusuf Konuş: Öncelikle söze Bediüzzaman Said Nursi’nin sözüyle başlamak istiyorum: “Bu Adada (Akdamar Adası) on sene kalarak elli talebe yetiştirsem İslâm’ı dünyaya yayıp, dünyayı fethedebilirim.” Bediüzzaman Said Nursi’nin bize emanet ettiği eserleri başkalarına anlatabilsem diye bir hayatı sorgulama söz konusuydu. Gerçekten bunu bütün hücrelerimde hissettim. Ve bu his gerçekten manevi bir his ve kelimelerle anlatılmaz. Bu hissi hayatımda ilk defa yaşadım bile diyebilirim.

- Ömer Alpaslan: Üstadımızın hayatında önemli bir yere sahip olan Erek Dağına tırmanmak hayatımda yaşadığım fevkalade deneyimlerden biriydi. Bütün Van şehrini zirveden izlemek inanılmaz duygulara sevk etti.

- Şükür Güler: Okuma programları yıllık ruh bakımı programlarına benzemektedir. Van okuma programımız çok bereketli feyizli ve güzel geçti. Yeni kardeşlerle tanışma fırsatı yakaladık. Van’daki ağabeylerin samimiyeti bizi cezbetti. Geziler programı renklendirdi. Erek Dağının zirvesi tam anlamıyla programın da zirvesiydi denilebilir.

-Mahmut Kaya: Ahir zaman gençlerinin dünyevi yerlerde gençliğini heba etmesi ümitsizliğe sürüklerken okuma programlarına katılan gençlerimiz vesilesiyle ümitsizlik yerini ümide bırakıyor. Bu programlar adeta “Ümitvâr olunuz. Şu istikbal inkılabı içerisinde en yüksek gür sada İslam’ın sadası olacaktır.” vecizesinin sancaktarlığını yapıyor. Cenab-ı Hak bizi istikametten ayırmasın…