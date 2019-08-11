Okuyucularımızla bayramlaştık

Gazetemizin geleneksel hâle gelen ‘okuyucularla bayramlaşma’ programı bu sabah Kurban Bayramı namazı sonrası İstanbul - Bağcılar - Güneşli’deki merkez tesislerimizde gerçekleşti.

Gazetemizin mescidine gelen okuyucularımız, namaz öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Namaz vaktinin girmesiyle birlikte Bayram Namazı eda edildi. Namazın ardından Risale-i Nur'dan bir bölüm okundu ve sonrasında dua edildi. Bayram tatili için başka illerden İstanbul'a gelen bazı okuyucularımız da gazetemizde yapılan bayramlaşma programına katıldı. Okuyucularımız daha sonra birbirleriyle ve gazete çalışanlarıyla bayramlaştı. Programda Bayramın İslâm âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulunuldu. Bu vesile ile okuyucularımızın Mübarek Kurban Bayramını yeniden tebrik ediyor; Alem-i İslama ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, hayırların celbine ve şerlerin def’ine vesile olması duasıyla daha nice bayramlara erişmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz... Haber Merkezi

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