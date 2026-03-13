"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Bediüzzaman için Urfa’da mevlid okunacak

13 Mart 2026, Cuma 04:06
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri vefatının 66. yılında, 15 Mart Pazar günü Şanlıurfa Dergâh Camii’nde düzenlenecek mevlid programıyla yâd edilecek.

Şanlıurfa - Yeni Asya

Asrımızın Büyük İslâm Alimi, Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, vefatının 66. yılında Şanlıurfa’da düzenlenecek mevlid programıyla yâd edilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Bediüzzaman Mevlidi, 15 Mart 2026 Pazar günü Şanlıurfa Dergâh Camii’nde okunacak. 

Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Yeni Asya Şanlıurfa Temsilciliği, bütün ehl-i imanı Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini anma programına davet etti.    

66 yıldır kesintisiz okunuyor

Bediüzzaman Hazretlerinin vefatından bu yana (Kadir Gecesinde) 66 yıldır kesintisiz şekilde okutulan bu mevlid; başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin, Sahabelerin, evliyaların, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ve şehitlerin ruhlarına bağışlanacak. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen Risale-i Nur talebelerinin ve sevenlerinin buluşmasına vesile olan mevlid, cami dışında kalacak olan misafirler için avluya kurulacak dijital ekranlar aracılığıyla program canlı olarak izlenebilecek.

Urfa’da vefat etmişti

Bediüzzaman Hazretleri, 23 Mart (25 Ramazan) 1960 tarihinde Şanlıurfa’da vefat etmiş ve Halilürrahman Dergâhı’na defnedilmişti. Ancak 27 Mayıs Darbesi’nin ardından 12 Temmuz 1960’ta darbe yönetiminin emriyle kabri açılarak naaşı bilinmeyen bir yere nakledilmişti.

Urfa’nın ehemmiyetine dikkat çekmişti

Bediüzzaman Said Nursî, Şanlıurfa’nın Risale-i Nur hizmetleri açısından önemli bir merkez olduğuna dikkat çekerek, “Ben çok zaman evvel bekliyordum ki Urfa taraflarında Nurlara karşı kuvvetli eller sahip çıksın. Çünkü orası hem Anadolu’nun, hem Arabistan’ın, hem Kürdistan’ın bir nevi merkezi hükmündedir. Nurlar orada yerleşse, o üç memlekette intişarına vesile olur” ifadelerini kullanmıştı. 

Üstad Hazretleri, Urfa halkına olan muhabbetini ise şu sözlerle dile getirmişti: “Bütün Urfa halkına, çoluk ve çocuğuna ve mezarda yatanlarına her sabah dua ediyorum. Ve bütün Urfalılara selâm ediyorum. Urfa taşıyla toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım. Onlar da bana dua etsinler.”

Billboardlarda Risale-i Nur’dan veciz sözler

Program vesilesiyle şehir genelinde Risale-i Nur’dan alınan veciz sözlerle hazırlanan billboardlar kavşak ve çeşitli noktalara yerleştirildi.

Ayrıca dijital reklam panolarında da Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı ve mesajlarını anlatan görseller yayınlanmaya başlandı.

