Trabzon'da 'Küresel Vicdan' vurgusu - Bediüzzaman Haftası kapsamında anlamlı panel

Bediüzzaman Haftası münasebetiyle düzenlenen “Küresel Vicdan, İnsanlık ve Demokrasi” temalı panel, 12 Nisan 2026 Pazar günü Trabzon’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

TRABZON - YENİ ASYA

Ortahisar’daki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen program hem içerik zenginliği, hem de katılımcı ilgisiyle dikkat çekti. Program öncesinde şehir genelinde yapılan tanıtım faaliyetleri de etkinliğin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

Programın takdimini Bekir Gürsoy üstlenirken, açılış konuşmasını Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Av. Âdem Şahintürk yaptı. Program, Boztepe Osmanlı Camii İmam Hatibi Hafız Osman Cerrah’ın Enfal Suresi 20-25. ayetlerini tilavetiyle başladı.

Sinevizyon Gösterisi

Kur’ân-ı Kerîm Okunmasını takiben Risale-i Nur Enstitüsünce hazırlanan “Doğru İslamiyet ve İslâmiyet’e Lâyık Doğruluk” isimli sinevizyon gösterisi yapıldı.

Av. Âdem Şahintürk “Küresel Vicdanın İnşası için Ortak Sorumluluk” Hatırlatması yaptı

Açılış konuşmasında söz alan Av. Âdem Şahintürk, Yeni Asya Vakfı’nın ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün yurt genelindeki faaliyetlerine değinerek, Konya ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştirilen programların önemine dikkat çekti.

Bediüzzaman Haftası kapsamında Türkiye genelinde 20’den fazla merkezde düzenlenen etkinliklerle küresel vicdan, insanlık anlayışı ve demokrasi kültürüne katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Şahintürk ayrıca, 25-26 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 19. Risale-i Nur Kongresi’ne tüm katılımcıları davet etti. Şahintürk, ayrıca program sonrasında mahallî kanallarda Türkiye genelinde yapılan programlar hakkında bilgi verdi.

Panelde Tarihî ve Güncel Değerlendirmeler Yapıldı

Panelin yöneticiliğini Dr. İ. Seyda Durgun üstlendi. Durgun, açılış değerlendirmesinde küresel vicdan, insanlık ve demokrasi kavramlarının günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, bu konuların sadece teorik değil pratik düzlemde de ele alınması gerektiğini ifade etti.

Mustafa Özcan: Moğol tahribatı gibi

İlk konuşmacı gazeteci-yazar Mustafa Özcan, İslam dünyasının tarihsel süreçte benzer kriz dönemlerinden geçtiğini hatırlatarak, İmam Gazâlî ve İmam Rabbânî gibi büyük âlimlerin buhran dönemlerinde üstlendikleri rolü anlattı. Özcan, günümüzde küresel ölçekte yaşanan kaos ortamını değerlendirirken, tarihî örneklerle paralellikler kurarak, özellikle güç odaklı politikaların insanlık vicdanını zedelediğine dikkat çekti. Günümüzdeki Evanjelist siyasetin dünyayı sürüklediği kaosu, geçmişteki Moğol tahribatına benzeten Özcan, çözümün köklü bir vicdan uyanışında olduğunu belirtti.

Sefa Kılıç: Asr-ı Saadet En Güzel Örnek

Panelin ikinci konuşmacısı eğitimci-yazar Sefa Kılıç ise konuşmasında Hz. Peygamber döneminden örnekler vererek Sahabe hayatı üzerinden vicdan, insanlık ve hürriyet kavramlarını ele aldı. Kılıç, bu değerlerin ferdî ve toplumsal dönüşümde oynadığı kritik role vurgu yaptı. Hz. Peygamber (asm) döneminden ve Sahabe hayatlarından çarpıcı örnekler sunan Kılıç; vicdanın, hürriyet anlayışının ve gerçek insanlığın insanların hayatını nasıl kökten değiştirdiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Battal: Küresel Barış Hukukla Sağlanır

Programın son konuşmacısı olan hukukçu-yazar Prof. Dr. Ahmet Battal, insanlığın en temel sorusunun ölüm ve sonrası olduğunu belirterek, bu konuda bilimin ve ideolojilerin yetersiz kaldığını, anlamlı cevapların ise dinlerde bulunduğunu ifade etti. Evrensel dinler içinde İslâmiyet’in kapsamlı yapısıyla öne çıktığını vurgulayan Battal, günümüzde Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda Battal, küresel barışın (sulh-u umumî) ve birlikteliğin ancak istişare, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve kuvvetler ayrılığı gibi değerlerin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Bu çerçevede Bediüzzaman Haftası kapsamında yapılan faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Ödül töreni ve imza programı

Panelin ardından Doğu Karadeniz genelinde düzenlenen Risale-i Nur Bilgi Yarışması’nda ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ortaokul düzeyindeki öğrencilere ödüller Mustafa Özcan, lise seviyesindeki öğrencilere Sefa Kılıç, üniversite düzeyindeki öğrencilere ise Prof. Dr. Ahmet Battal tarafından verildi.

Ortaokul seviyesinde dereceye girenler: H. K. Özturan, M. H. Şahintürk, K. S. Tonyalı

Lise seviyesinde dereceye girenler: M. E. Özturan, A. Tonyalı, E. S. Turan.

Üniversite seviyesinde dereceye girenler: S. Altın, U. Yılmaz, K. Kumru.

Program, panelistlere hediye takdimi ile sona ererken, ardından düzenlenen imza gününde yazarlarımız Prof. Dr. Ahmet Battal ve Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Çakır okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Bediüzzaman Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı program, katılımcılara hem fikrî, hem de manevî açıdan zengin bir perspektif sunarken, küresel vicdanın yeniden inşasına yönelik önemli mesajlar verdi.

