"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Bediüzzaman Mevlidinde gönüller buluştu

20 Nisan 2026, Pazartesi 18:00
Bediüzzaman Mevlidiyle Ulu Cami’de bayram havası esti. Buluşmaların ve kavuşmaların yaşandığı program yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Mevlid-i Şerif Bursa'da yazıldı
Beşinci makamda Bediüzzaman Mevlidi

Yeşil Bursa dün, güzel bir güne şahitlik etti. Bursa’da, asrın büyük âlimi Bediüzzaman Said Nursî için Ulu Cami’de mevlid okundu.

Başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere, bütün peygamberlerin, şehitlerimizin, bütün iman ehlinin ve hususan Risale-i Nur’un müellifi merhum Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerin ruhlarına ithaf edilmek üzere okutulan mevlid-i şerif, Bursa Ulu Cami’de öğle namazı sonrasında başladı. Camiyi dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan yapılan dualara ‘amin’ dedi.

Bursa’nın bayram günü

Ulu Cami’nin içi dolduğu gibi, bahçesinde de yoğunluk yaşandı. Bursa Yeni Asya Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin destek ve katkıları ile hazırlanan mevlide gelenlere ikram için en az beş yüz kişilik çorba kazanı kaynatıldı.

Şehirde Bediüzzaman esintisi meydana getiren program, Bursa dışındaki illerden ve yurt dışından gelen misafirlerle yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Otobüsler ve özel araçlarla katılım sağlayan davetliler, Bursa Ulu Cami’nin gölgesinde birbiriyle sohbet etme fırsatı bulurken hasretle kucaklaştılar.

İnsanların birbiriyle tanışma, hasret giderme ve tesanüdüne vesile olan programda Bediüzzaman’a ve diğer talebelerine dualar edildi.

Nihat Orhan - Yeni Asya

Neşriyat standı ilgi gördü

Ulu Cami avlusunda Yeni Asya Neşriyat kitap satış reyonu da hizmet verdi.

Açılan kitap sergisinde yazarlarımız kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet etti. Ayrıca, hanımların hazırladığı kermes de ilgi odağı oldu.

 

    Kur'anın mu'cizeliğini gösteren bir eser: Rumuzât-ı Semâniye

    İktidar kimseyi dinlemiyor

    İLO: 4 çocuktan 1’i yeterli beslenemiyor

    Savaşta da mağlup barışta da

    Hürmüz karıştı, petrol yeniden yükselişe geçti

    Mescid-i Aksa için uluslararası yardım çağrısı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Meclisi kuruluş ayarlarına döndürelim
    📷

    Meclis Milletin kalbi olmalı - Milletten kopmamalı

    Emekliler zor şartlarda yaşıyor

    DP Sözcüsü Altıntaş: Adalet yoksa devlet yoktur

    İngiltere’deki okullarda cep telefonu kanunla yasaklanıyor

    İsrail asıllı Profesör Bartov: Gazze’de yaşananlar soykırımdır!
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi reklâmları Ankara’da dev ekranlarda

    Gülistan Doku soruşturmasında Eski vali Tuncay Sonel de tutuklandı

    Binden fazla sanatçı, İsrail’i boykot etmeye çağırdı

    BAYRAM VAR, AMA ÇOCUKLAR NEREDE?

    İran: Abluka kalkarsa müzakereler devam eder

    ABD’li Senatör Sanders’tan: “İsrail’e askerî yardımların durdurulması” çağrısı

    Trump’tan kafa karıştıran açıklamalar: Ateşkes ilân ettim, abluka sürecek

    Ankara Risale-i Nur kongresine hazır
    Günün Ayet ve Hadisi
    Nurdan Katreler

