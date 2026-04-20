Bediüzzaman Mevlidinde gönüller buluştu

Bediüzzaman Mevlidiyle Ulu Cami’de bayram havası esti. Buluşmaların ve kavuşmaların yaşandığı program yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Mevlid-i Şerif Bursa'da yazıldı

Beşinci makamda Bediüzzaman Mevlidi

Yeşil Bursa dün, güzel bir güne şahitlik etti. Bursa’da, asrın büyük âlimi Bediüzzaman Said Nursî için Ulu Cami’de mevlid okundu.

Başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere, bütün peygamberlerin, şehitlerimizin, bütün iman ehlinin ve hususan Risale-i Nur’un müellifi merhum Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerin ruhlarına ithaf edilmek üzere okutulan mevlid-i şerif, Bursa Ulu Cami’de öğle namazı sonrasında başladı. Camiyi dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan yapılan dualara ‘amin’ dedi.

Bursa’nın bayram günü

Ulu Cami’nin içi dolduğu gibi, bahçesinde de yoğunluk yaşandı. Bursa Yeni Asya Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin destek ve katkıları ile hazırlanan mevlide gelenlere ikram için en az beş yüz kişilik çorba kazanı kaynatıldı.

Şehirde Bediüzzaman esintisi meydana getiren program, Bursa dışındaki illerden ve yurt dışından gelen misafirlerle yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Otobüsler ve özel araçlarla katılım sağlayan davetliler, Bursa Ulu Cami’nin gölgesinde birbiriyle sohbet etme fırsatı bulurken hasretle kucaklaştılar.

İnsanların birbiriyle tanışma, hasret giderme ve tesanüdüne vesile olan programda Bediüzzaman’a ve diğer talebelerine dualar edildi.

Nihat Orhan - Yeni Asya

Neşriyat standı ilgi gördü

Ulu Cami avlusunda Yeni Asya Neşriyat kitap satış reyonu da hizmet verdi.

Açılan kitap sergisinde yazarlarımız kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet etti. Ayrıca, hanımların hazırladığı kermes de ilgi odağı oldu.