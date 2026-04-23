19. Risale-i Nur Kongresi reklâmları Ankara’da dev ekranlarda

Ankara’nın kalbi olarak bilinen Kızılay Meydanı’nda, 19. Risale-i Nur Kongresi’nin tanıtım reklamları yayınlanmaya başladı.

ANKARA - MEHMET KARA / YASİR ÖZER

Ankara’nın kalbi olarak bilinen yoğun, araç ve yaya sirkülasyonunun bulunduğu Kızılay Meydanı’nda, yüksek görünürlüğe sahip dijital ekranlarda Risale-i Nur Kongresi’nin dev ekranlardaki tanıtım filmleri yayınlanmaya başlandı. Reklamların, 10 gün boyunca günde 400 kez diğer tanıtımlarla dönüşümlü olarak gösterileceği belirtildi.

Kongreye dikkat çekmek amacıyla başlatılan bu tanıtım çalışmasının yanı sıra sosyal medya reklamları için de hazırlıkların sürdüğü ve kısa süre içinde dijital mecralarda da duyuruların başlayacağı ifade edildi.

İKİ DEV EKRANDA GÜNDE 400 DEFA DÖNÜŞÜMLÜ YAYINLANIYOR

Günün her saatinde binlerce insanın geçtiği bu noktada gerçekleştirilen tanıtımla, geniş kitlelere doğrudan ulaşmak hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl aynı noktada gerçekleştirilen çalışma yoğun ilgi görmüştü.

Kızılay Güvenpark Metro çıkışı ile birlikte Sosyal İş Merkezi çevresinde konumlanan ve “L” ve “T” formunda tasarlanan dev LED ekranlar; Atatürk Bulvarı ve GMK Bulvarı yönlerinden rahatlıkla izlenebiliyor. Bu ekranlar, gün boyunca yoğun yaya ve araç trafiğine hitap eden stratejik bir hatta yer alıyor.

Neden Kızılay?

Kızılay Meydanı, her gün yüzbinlerce insanın geçtiği, yalnızca Ankara’nın değil, aynı zamanda Türkiye’nin de merkezi noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Siyaset, basın, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli karar alma mekanizmalarının temsilcilerinin yoğun olarak bulunduğu bu bölge, kamuoyu oluşturma açısından büyük önem taşıyor.

Bu sebeple Kızılay’daki reklamlar sadece bir tanıtım faaliyeti değil, aynı zamanda daha geniş bir anlam taşıyor ve bu görünürlük Risale-i Nur hizmetleri adına önemli bir anlam taşıyor.