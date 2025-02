YENİ ASYA 56. YIL MESAJLARI - SAĞDUYU VE VİCDANIN SESİ

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, yarım asrı aşan yayın hayatında her hâl ve şartta demokrasiyi, hukuku, adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir duruş ortaya koydu. Kararlı bir şekilde demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

ANKARA - MEHMET KARA

Sağduyunun ve vicdanın sesi olan Yeni Asya’nın duruşunu, 56. kuruluş yıl dönümü için görüşlerine başvurduğumuz siyasetçisinden sivil toplum örgütlerine, hukukçusundan gazetecisine kadar tebrik ve takdir edildiği görmek yolumuzun doğru olduğunun bir göstergesi oldu.

55. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanları, milletvekilleri, eski bakan, siyasî parti temsilcileri ve STK temsilcilerinin görüşlerini aktarıyoruz.

Doğrunun, hakikatin sesini yükseltiyor

Şubat 1970'te yayın hayatına başlayan Yeni Asya Gazetesi bugün 56. Yılını kutluyor.

Adalet ve doğruluğu içselleştirmiş bir anlayışın, hayat görüşünün tezahürü bir yayıncılık, habercilik ve gazetecilik ilkesi ile 56 yıllık bir gelenek...

Her alan ve tavrın siyasallaştığı, siyah ve beyaz arasında ülkenin her alanda âdeta kamplara bölündüğü bir dönemde tek gayreti mesleğin gereğini yerine getirecek biçimde vatandaşı, kamuyu haberdar etmek olan, basın ve medyanın demokrasinin en önemli sacayağı olduğunu bilerek demokrasiyi tahkim edecek biçimde doğrunun, hakikatin sesini yükselten Yeni Asya Gazetesi'nin 56. yılını tebrik ediyorum.

Aynı takdir ve saiklerle yayın hayatını ve üstlendiği sorumluluğu yerine getireceğinden zerre şüphe duymadan geçmişten bugüne bizi hakikatle buluşturan satırların, sütunların, haberlerin arkasındaki isimlere teşekkür ediyor, nice yıllar diliyorum.

GÜLTEKİN UYSAL - Demokrat Parti Genel Başkanı

İlkeli habercilik anlayışı takdire şayan

Değerli Yeni Asya Gazetesi Yönetimi ve Çalışanları, yayın hayatınızın 56. yılını kutlarken, bu uzun yolculukta elde ettiğiniz başarılar ve topluma kattığınız değerler için Yeni Asya Gazetesi’nin değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Doğru habere ulaşmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, yapmış olduğunuz ilkeli habercilik anlayışı takdire şayandır.

Her türlü zorluğa, baskılara ve engellere göğüs gererek, halkın doğru haber alması için verdiğiniz mücadele, sadece basın özgürlüğü adına değil, aynı zamanda demokrasinin güçlendirilmesi adına da çok büyük öneme sahiptir. Sizlerin azimle sürdürdüğü bu değerli çabalar, toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurabilmesi adına her zaman takdire şayan olmuştur.

Zor şartlar altında halkı bilgilendirme ve doğruyu anlatma noktasındaki kararlılığınız, gazeteciliğin ne denli önemli bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Yeni Asya Gazetesi, sadece bir basın organı olmanın ötesinde, adalet, özgürlük, vicdan ve hakların savunucusu olmuştur.

Saadet Partisi olarak, Türkiye’nin demokratikleşmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve özgürlükçü parlamenter sistemin korunması için yürütülen mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz.

Yeni Asya Gazetesi’nin de bu yolculuktaki önemli bir paydaşı olarak, değerli yayıncılığınızın ve çizdiğiniz yolun toplumun her kesimi için faydalı olmaya devam edeceğine olan inancımızı yinelemek isterim. Başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyor, Yeni Asya Gazetesi’nin 56. yılı vesilesiyle tüm çalışanlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla…

MAHMUT ARIKAN - Saadet Partisi Genel Başkanı

Daha özgür ve daha âdil bir Türkiye için hak ve adalet arayışının yanında durdu

Değerli Yeni Asya ailesi; Yarım asrı aşkın süredir demokrasiyi savunan, hak ve adalet arayışının yanında duran Yeni Asya gazetesinin 56. yılını kutluyorum.

Milletimizin refahını ve mutluluğunu arttırmak güçlü bir demokrasiyle mümkün olacaktır. Demokrasiyi güçlü kılan ise basın özgürlüğüdür, hukukun üstünlüğüdür.

Daha özgür ve daha âdil bir Türkiye hedefine ulaşmak, demokrasiye gönül vermiş insanların çabasıyla olacaktır.

Yeni Asya camiasına yayıncılık mücadelesinde başarılar ve kolaylıklar diliyor, gazetenin bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan çalışanlarınıza selamlarımı iletiyorum.

ALİ BABACAN - DEVA Partisi Genel Başkanı

Ülkemiz için büyük kazanım

Demokrasi, hukuk devleti ve hürriyetçi parlamenter sistem gibi temel değerlere yayın hayatı boyunca sahip çıkan Yeni Asya Gazetesi’nin 56. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından birisi, yapıların denetçisi, halkın haber alma özgürlüğünün teminatıdır. Yeni Asya’nın, yarım asrı aşan yayın hayatında bu değerlere olan bağlılığı ve toplumun farklı kesimlerine sunduğu katkılar, takdire şayandır. Özgürlükçü ve tarafsız bir medya anlayışıyla, hukukun üstünlüğünü ve demokratik ilkeleri savunmaya devam etmeniz, ülkemiz için büyük bir kazanımdır.

Bu vesileyle, Yeni Asya ailesine başarılarınızın devamını diliyor; emeği geçen tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyor, nice yıllar temenni ediyorum.

AV. İDRİS ŞAHİN - DEVA Partisi Genel Bşk. Yardımcısı

Kuruluş amacından hiç bir hâl ve şartta taviz vermedi

İnandığı ve savunduğu mefkureden bir an bile sapmayan Yeni Asya Gazetesinin 56. yayın yılına ulaşmış olmasını, takdirle canı gönülden tebrik ederken, sözde ve sloganda kalmayan, kuruluş amacından hiç bir hâl ve şartta taviz vermeyen Yeni Asya gazetesinin tüm emektarlarını ruhu canımla tebrik ediyorum.

Darbe ve yasaklı dönemlerde, çalkantılı ve zor şartlar altında, şiarı olan hukuk, hürriyet, adalet ve demokrasiyi savunma ilkesinden taviz vermeyen gazetemiz, defalarca kapatılmış ve susturulmak istenmiştir. Tek adam zihniyetinin yönetim de hüküm sürdüğü bugün dahi, ilk yayın hayatına başladığı günkü gibi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesini tavizsizce sürdürmektedir.

Her türlü haksızlığa, insanlık dışı savaşlara karşı olan ideolojisiyle, başladığı günden bu yana Filistin ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında duran yayınlarıyla, bizlerin hislerine tercüman olan gazetemize şükranlarımı sunuyorum.

Hukuk ve demokrasiden yana olan çizgisinden sapmayan Yeni Asya, bütün gücüyle, hakikatin gür sesini haykırmaya devam edecektir.

Gazetemizin geçmişinden bu güne her satırında hakkı ve emeği olan vefakâr, çilekeş Yeni Asya emekçilerinin ahirete irtihal eden bütün çalışanlarını da rahmet ve minnetle anıyorum.

Kuruluşundan bu yana hizmet veren ve hâlen bu bayrağı taşıyan, hizmeti geçen tüm emekçilerimizin ve bütün Yeni Asya okuyucularının 56. yılını tebrik ediyorum. Her zaman ayakta kalmanız dua ve niyazıyla başarılarınızın daim olmasını diliyorum.

RECEP ÖZEL - 16. Dönem İstanbul Milletvekili

Hak ve hukuk arayışının yanında oldu

Ülkede demokrasinin, hukuk devletinin, ifade ve basın özgürlüğümüzün her gün, her an katledildiği bu günlerde haber alma hakkımız için mücadele veren basın emekçilerimiz ve medya kuruluşlarına minnettarız. Bu zorlu mücadelede tam 56 yıldır kesintisiz yayın hayatını sürdüren ve milyonların hak, hukuk arayışının yanında olan Yeni Asya Gazetesi’nin yeni yaşı kutlu olsun. Basın özgürlüğü ve haber alma hakkımıza sahip çıkan gazete emekçileri ve yöneticilerine teşekkür ediyor, nice özgür, bağımsız yıllar diliyorum.

UTKU ÇAKIRÖZER - CHP Eskişehir Milletvekili

İlkeli yayıncılık anlayışıyla önemli bir misyona sahip

Uluslararası toplumun hızla otoriterleşme eğilimleri gösterdiği, otoriter ve demokrasi dışı güçlerin büyük bir hızla zemin kazanıp dünyamızı etkisi altına aldığı zorlu ve karanlık bir dönemdeyiz. Bireyler ve toplumlar arası bağların zayıfladığı, gerginlik ve çatışma kültürünün ana akım hâline geldiği bir dönemde yaşıyoruz.

Böylesi zor zamanlarda sağduyu ve aklı ön plana alan, çatışmadan ziyade diyalogu, otoriter eğilimlerden ziyade hukukun üstünlüğü, çoğulculuk ve özgürlüğü savunan özgür basına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Maalesef ülkemiz ve toplumumuz da bu sancılı sürecin istisnası değil. Basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların her geçen gün arttığı, devlet-millet düzleminde milletin yanında olmakla vazifeli basın-yayın organlarının bu mesuliyetini yerine getirirken ağır baskılarla karşılaştığı son derece zor bir dönemde, gazeteci ve televizyoncu dostlarımız sorumluluklarını yerine getirme çabası içindeler. Yeni Asya gazetesi de bu süreçte sorumlu davranan ve bunun bedelini çeşitli vesilelerle ödeyen bir yayın organımız olarak saygıyı fazlasıyla hak ediyor.

Şüphesiz adalete, demokrasi ve özgürlüklere sahip çıkarak, birlikte ve dayanışma kültürüyle bu ağır ve sancılı günleri geride bırakabilecek, çocuklarımıza aydınlık ve müreffeh bir yarını ancak bu sayede elbirliğiyle miras bırakabileceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yarım asrı aşan mazisi ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla yakın tarihimizde önemli bir misyon edinen Yeni Asya Gazetesi’nin 56. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyor; yöneticileri, emekçileri ve okuyucularıyla Yeni Asya camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.

MUSTAFA YENEROĞLU - İstanbul Milletvekili

Cesur ve özgürlükçü tutumunu ilgiyle izliyoruz

Yeni Asya Gazetesi’nin özellikle ülkemizin otoriter bir yönetime sürüklendiği son yıllarda-sergilediği cesur ve özgürlükçü tutumu ilgiyle izliyorum.

Basın özgürlüğü, demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğünün esası ve teminatıdır. Bu açıdan Gazetenizin tutumunu son derece önemli ve değerli buluyorum. 56. kuruluş yıl dönümünüzü kutluyor, nice başarılı on yıllara ulaşmanızı diliyorum. Bu vesile ile Gazetenizin çalışanlarını ve okurlarınızı saygıyla selamlıyorum.

ERTUĞRUL GÜNAY - Kültür ve Turizm eski Bakanı