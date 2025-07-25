"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Barla’da aileler kâinatı okuyor

25 Temmuz 2025, Cuma 09:46
İZMİT YENİ ASYA OKUYUCULARI, YENİ ASYA VAKFI BARLA SOSYAL TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN AİLE OKUMA PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ. ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIMIN OLDUĞU PROGRAM, BİRLİK VE BERABERLİĞİN YAŞANDIĞI ANLAMLI BİR BULUŞMAYA DÖNÜŞTÜ.

Ali Eren ONAY - Muhammed ONAY - İzmit

İzmit Yeni Asya Okuyucuları, aileleriyle birlikte, yaz dönemini hem dinlenerek, hem de manevî yönden derinleşerek geçirmek için Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri’nde bir okuma programı düzenledi.

Aile Okuma Programına sadece Kocaeli’nden değil, çevre illerden de katılım oldu. Program, birlik ve beraberlik ruhunun yaşandığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Hem ilim, hem muhabbet

Bu özel program kapsamında, sabah ve akşam saatlerinde farklı ağabeylerin okuduğu müzakereli ve mütalâalı Risale-i Nur dersleri, katılımcıların zihnî ve kalbî dünyalarına hitap etti.

Cemaatle kılınan namazlar ve ardından yapılan dersler, âdeta bir medrese-i Nuriyeye dönüşen ortamda büyük bir huşu ve iç huzuruyla icra edildi. Aileler hem ilimle, hem de muhabbetle doyurucu bir tecrübe yaşadı.

Barla’da Üstadın izinde

Program sadece derslerle sınırlı kalmadı. Bediüzzaman Hazretleri’nin sürgün yıllarını geçirdiği Barla’daki evi, kabristanlar ve hatıralarına ev sahipliği yapan mekânlar tek tek ziyaret edildi. Bu ziyaretler sırasında Üstad’ın hayatındaki zorluklar, hizmetteki sebatı ve Kur’ân’a adanmış ömrü yeniden tefekkür edildi.

Yıldızlar altında tefekkür

Barla dışındaki geziler kapsamında Isparta merkezde bulunan Bediüzzaman’ın evi, Sav Köyü, Çamdağı ve İslâmköy de ziyaret edildi. İslâmköy’de yer alan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in anıt mezarı ve Demokrasi Müzesi gibi yerler, geçmişten günümüze Türkiye’nin demokratik mücadelesine dair önemli izlenimler sundu.

Özellikle Çamdağı’nda yapılan yıldızname okuması ve ardından yapılan gece tefekkürü, katılımcılar için unutulmaz bir manevî hatıraya dönüştü. Gökyüzü altında Risale-i Nur’dan yıldızlarla ilgili bahislerin okunması, “semavatta yazılan ayetler”in tecellisini kalplerde derinleştirdi.

Tesise tam not ve teşekkür

Yenilenen yapısıyla hizmet vermeye devam eden Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri, temizlik, yemek kalitesi, düzen ve genel misafirperverlik açısından katılımcılardan tam not aldı. Programın gerçekleşmesinde büyük emekleri olan tesis sorumlusu Ubeyd Önbaş ve fedakâr ekibine gönülden teşekkür edildi.

Çocuklara özel etkinlikler 

Program boyunca çocuklar da unutulmadı. Tesis içinde bulunan oyun alanları, mini hayvanat bahçesi ve tabiat yürüyüşleriyle küçükler hem eğlendi, hem öğrendi. Akşamları oynanan voleybol müsabakaları ile neşeli vakit geçirildi. 

Görüş ve temenniler

Bu tür programların sadece ders okumak değil, aynı zamanda ailelerin birbirini tanımasına, farklı şehirlerden gelen kardeşlerle yeni dostlukların kurulmasına, aynı hizmet gayesi etrafında camia bilincinin pekişmesine de vesile olduğu dile getirildi.

Katılımcı aileler, bu programların yıl içinde belli aralıklarla tekrarlanmasının hem manevî gelişim, hem de aile içi iletişim açısından çok kıymetli olduğunu ifade ettiler.

Aile okuma programlarının, çocukların küçük yaşta Risale-i Nur’la tanışmalarına, camiaya aidiyet hislerinin gelişmesine ve aile içi maneviyatın kuvvetlenmesine büyük katkı sağladığını söylediler.

Yeni Asya camiasının temel taşı olan aile yapısını koruma ve güçlendirme amacıyla, bu tarz programların artarak devam etmesi temennisiyle program sona erdi.

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Orman yangınlarında "alev kırbacı" tehlikesine dikkat!

    Gazze yanarken İsrail’e stant! - İsrailli firmalar İstanbul'daki fuara alınmamalıydı

    Hanzala'yla yeniden iletişim sağlandı

    Yüksek sıcaklıklar devam edecek

    İstanbul-Şişli'de nem oranı yüzde 99'a yükseldi

    UCM'den Netanyahu'yu tutuklamayan Macaristan'a tepki: Yükümlülüklerini ihlal etti

    Fransa, eylül ayında ''Filistin Devleti''ni resmi olarak tanıyacak

    Ayasofya’ya 5 yılda 40 milyon ziyaretçi

    Yangınlar atom bombası gibi

    Mustafa Ataç dualarla uğurlandı

    Avrupa Parlamentosu'ndaki 60'dan fazla milletvekilinden İsrail'e karşı acil toplantı talebi

    Konut fiyatlarındaki reel düşüş devam ediyor

    Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapılacak

    50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık gözlemlendi

    Tayland-Kamboçya sınırında çıkan çatışmada 12 sivil öldü

    İdlib'de silah deposunda patlama oldu: 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

    Türkiye'de ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde orman yangını riski devam ediyor

    İstanbul'da günlük su tüketim rekoru kırıldı

    Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Yolcuların ve mürettebatın tamamı öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hanzala'yla yeniden iletişim sağlandı
    Genel

    Mustafa Ataç dualarla uğurlandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yangınlar atom bombası gibi
    Genel

    UCM'den Netanyahu'yu tutuklamayan Macaristan'a tepki: Yükümlülüklerini ihlal etti
    Genel

    Yüksek sıcaklıklar devam edecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul-Şişli'de nem oranı yüzde 99'a yükseldi
    Genel

    Gazze yanarken İsrail’e stant! - İsrailli firmalar İstanbul'daki fuara alınmamalıydı
    Genel

    Fransa, eylül ayında ''Filistin Devleti''ni resmi olarak tanıyacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.