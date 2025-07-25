Barla’da aileler kâinatı okuyor

İZMİT YENİ ASYA OKUYUCULARI, YENİ ASYA VAKFI BARLA SOSYAL TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN AİLE OKUMA PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ. ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIMIN OLDUĞU PROGRAM, BİRLİK VE BERABERLİĞİN YAŞANDIĞI ANLAMLI BİR BULUŞMAYA DÖNÜŞTÜ.

Ali Eren ONAY - Muhammed ONAY - İzmit

İzmit Yeni Asya Okuyucuları, aileleriyle birlikte, yaz dönemini hem dinlenerek, hem de manevî yönden derinleşerek geçirmek için Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri’nde bir okuma programı düzenledi.

Aile Okuma Programına sadece Kocaeli’nden değil, çevre illerden de katılım oldu. Program, birlik ve beraberlik ruhunun yaşandığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Hem ilim, hem muhabbet

Bu özel program kapsamında, sabah ve akşam saatlerinde farklı ağabeylerin okuduğu müzakereli ve mütalâalı Risale-i Nur dersleri, katılımcıların zihnî ve kalbî dünyalarına hitap etti.

Cemaatle kılınan namazlar ve ardından yapılan dersler, âdeta bir medrese-i Nuriyeye dönüşen ortamda büyük bir huşu ve iç huzuruyla icra edildi. Aileler hem ilimle, hem de muhabbetle doyurucu bir tecrübe yaşadı.

Barla’da Üstadın izinde

Program sadece derslerle sınırlı kalmadı. Bediüzzaman Hazretleri’nin sürgün yıllarını geçirdiği Barla’daki evi, kabristanlar ve hatıralarına ev sahipliği yapan mekânlar tek tek ziyaret edildi. Bu ziyaretler sırasında Üstad’ın hayatındaki zorluklar, hizmetteki sebatı ve Kur’ân’a adanmış ömrü yeniden tefekkür edildi.

Yıldızlar altında tefekkür

Barla dışındaki geziler kapsamında Isparta merkezde bulunan Bediüzzaman’ın evi, Sav Köyü, Çamdağı ve İslâmköy de ziyaret edildi. İslâmköy’de yer alan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in anıt mezarı ve Demokrasi Müzesi gibi yerler, geçmişten günümüze Türkiye’nin demokratik mücadelesine dair önemli izlenimler sundu.

Özellikle Çamdağı’nda yapılan yıldızname okuması ve ardından yapılan gece tefekkürü, katılımcılar için unutulmaz bir manevî hatıraya dönüştü. Gökyüzü altında Risale-i Nur’dan yıldızlarla ilgili bahislerin okunması, “semavatta yazılan ayetler”in tecellisini kalplerde derinleştirdi.

Tesise tam not ve teşekkür

Yenilenen yapısıyla hizmet vermeye devam eden Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri, temizlik, yemek kalitesi, düzen ve genel misafirperverlik açısından katılımcılardan tam not aldı. Programın gerçekleşmesinde büyük emekleri olan tesis sorumlusu Ubeyd Önbaş ve fedakâr ekibine gönülden teşekkür edildi.

Çocuklara özel etkinlikler

Program boyunca çocuklar da unutulmadı. Tesis içinde bulunan oyun alanları, mini hayvanat bahçesi ve tabiat yürüyüşleriyle küçükler hem eğlendi, hem öğrendi. Akşamları oynanan voleybol müsabakaları ile neşeli vakit geçirildi.

Görüş ve temenniler

Bu tür programların sadece ders okumak değil, aynı zamanda ailelerin birbirini tanımasına, farklı şehirlerden gelen kardeşlerle yeni dostlukların kurulmasına, aynı hizmet gayesi etrafında camia bilincinin pekişmesine de vesile olduğu dile getirildi.

Katılımcı aileler, bu programların yıl içinde belli aralıklarla tekrarlanmasının hem manevî gelişim, hem de aile içi iletişim açısından çok kıymetli olduğunu ifade ettiler.

Aile okuma programlarının, çocukların küçük yaşta Risale-i Nur’la tanışmalarına, camiaya aidiyet hislerinin gelişmesine ve aile içi maneviyatın kuvvetlenmesine büyük katkı sağladığını söylediler.

Yeni Asya camiasının temel taşı olan aile yapısını koruma ve güçlendirme amacıyla, bu tarz programların artarak devam etmesi temennisiyle program sona erdi.