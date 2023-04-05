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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

66 günde Hafız oldu

05 Nisan 2023, Çarşamba
Üsküdar’da Kuran kursuna giden 21 yaşındaki Mevlüt Ertem, 66 günde Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Bölümü’nde okuyan Mevlüt Ertem, hafızlık eğitimi almak için yaşadığı Mardin’in Midyat ilçesinden İstanbul’a geldi.

Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Cennet Kuran Kursu’na kayıt yaptıran Ertem’e, ezberinin güçlü olduğu fark edilince özel bir program hazırlandı. Günde 10-12 saat çalışarak 10 sayfa ezberleyebilen Ertem, 66 günde hafız olmayı başardı. Daha önce Kur’an-ı Kerim okuduğunu, tecvit bilgisinin olduğunu dile getiren Ertem, Arapça bilmesinin hafızlığı kısa sürede tamamlamasına yardımcı olduğunu kaydetti. Ertem, yoğun bir programla hafızlığı tamamladığını belirterek, “66 ders gününde hafız oldum. İlk günler 3-4 sayfa okuyordum. Zamanla gelişerek 10 sayfa ezberlemeye başladım. Sabah namazından sonra derse başlıyordum. Hoca dersimi verdikten sonra ezberlere devam ediyordum. Aralıklı bir şekilde akşama kadar ders çalıştım. Ekstra derslerle bitirebildim. Hafız olduğum için gururluyum. Hafız olmak büyük bir sevap. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

AA

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