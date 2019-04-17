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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Besmele bir definedir

17 Nisan 2019, Çarşamba 00:38
Yeni Asya Ankara Hanım Okuyucularının düzenlediği aylık okuma programı gerçekleştirildi.

Programa katılan Ayşenur Yaşar “ilk 8 sözün tahlili” konusunu ele aldı. Program bol tefekkürle, şevkle, dikkatle takip edildi. Ayşenur Yaşar, “Bildiğimiz hikâye anlamını bir kenara bırakalım ve Bediüzzaman Hazretleri’nin temsillerini anlamaya çalışalım” dedi. Birinci sözle derse başlayan Ayşenur Yaşar, Bismillah kelimesinin her işe yardımcı olan bir ruh olduğunu söyledi. Yaşar, “Birinci sözde geçen temsili okuduktan sonra “Üstad Hazretleri ahirete nazaran dünyayı bir çöl olarak görmüş. Bunun hikmetini ise dünyada göçebe olarak yaşıyor oluşumuz olarak anlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Muhabbet Besmele ile başlar 

Yaşar, temsillerde Allah’ın isim ve sıfatlarının kullanılmış olmasını ise şöyle açıkladı: “İnsan hasta olduğu vakit hangi organında ağrı ya da sıkıntı varsa o bölümün doktoruna başvurur. Aynı bunun gibi bizler de niçin duâ ediyorsak Allah’ın duâ ettiğimiz şeye bakan esmasıyla duâ etmeliyiz. İnsan genelde zora gelince aczini ve fakrını anlayıp Cenab-ı Hakk’a sığınıyor. Hâlbuki insan yaratılış itibariyle aciz ve fakirdir. Bunu bilerek her an Cenab-ı Hakk’a muhatap olmak gerekir. Bu muhattabiyet ise “Bismillah” kelimesiyle başlıyor. Bir tohumun Bismillah deyip taşı delmesi gibi insan da bir işe başlamadan evvel Bismillah demeli. Ayşenur Yaşar, Bismillah kelimesinin define olarak ele alınmasını ise: “Define demek değerli demektir. İçinde neyin ne kadar olduğunu bilemezsin. Kişinin bulduğu şey kendi aradığı kadardır” şeklinde açıkladı.  Yaşar, kelimelerin insan üzerinde etkisinin olduğunu ve Risale-i Nur’un her bir kelimesinin de ehemmiyetli olduğunu söyledi.

Yolcu, amacına uygun hareket etmeli 

Programda Yaşar, “Biz bu dünyaya geldiysek ilk işimiz Yaratıcıyı tanımak ve ona göre hareket etmektir” şeklinde konuştu.  Üçüncü sözün temsilinde dünyanın hayat yolu olarak gösterilmesini “Dünya bir yol. Yani benim oturup yerleşeceğim bir yer değil. Üzerinden geçip gideceğim bir yol” olarak açıkladı. Yaşar, “Temsilde trenle yolculuk yapılıyor. Bunu tefekkür edecek olursak; trenle yolculuk yaparken yol kenarındaki şeylere tutunmaya çalışırsan canın acır, elin kanar. Dünya hayatı da bir yol ise ve bende yolcu isem yol kenarındaki şeylere tutunmaya çalışmak yerine buraya gönderiliş amacıma uygun olarak hareket etmeliyim” dedi.

Ankara - Zeynep Toprak

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