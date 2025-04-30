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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“Genç Hafızlar ümit kaynağımız”

30 Nisan 2025, Çarşamba
Vezirköprü İlçe Müftülüğümüze bağlı Merkez Erkek Kur’ân Kursu’nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 91 erkek öğrenci için "Hafızlık İcâzet Merasimi" gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi'nin misafir olduğu program, İstanbul Eyüp Sultan Camii Müezzini Kurra Hafız Hasan Tok ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzini Kurra Hafız İbrahim Çoban’ın gerçekleştirdiği Kur’ân tilaveti ile başladı.

Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın açılış konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır; "Kur’ân-ı Kerîm, Rabbimizin insanlığa gönderdiği en büyük rahmettir. Onu öğrenmek, yaşamak ve yaşatmak en şerefli görevlerden biridir. Bu genç hafızlar, ümmetin istikbâli için umut kaynağıdır" dedi ve hafızları, hocalarını, ailelerini ve emeği geçenleri tebrik etti.

Camiler birliğimizin sembolüdür

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de konuşmasında şöyle dedi: "Camiler birliğimizin sembolüdür. Bugün bu camide biraya gelmemize vesile olmamızı sağlayan hafız öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Hafız öğrencilerin okudukları kısa surelerle devam eden program, dua ve protokol üyelerinin hafızlara icâzet belgelerini takdim etmesi ile son buldu.

 

SEDAT SERDAR - İSTANBUL / YENİ ASYA

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