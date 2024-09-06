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6 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Genç Yorum Eylül Sayısı çıktı: Sağlık olsun demek yeterli mi?

06 Eylül 2024, Cuma
Genç Yorum dergisi Eylül sayısında “Sağlık Olsun!” başlığıyla yayınlandı. Dergide; tıp dünyasındaki sıkıntılara ve bunların çözümlerine değiniliyor.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
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Genç Yorum, Eylül sayısında sağlık meselesini ele aldı! “Sağlık Olsun!” başlığını kapağına taşıyan dergide; beşerî hekimlerin ve veteriner hekimlerin gözünden tıp dünyasındaki sıkıntılara ve bunların çözümlerine, koruyucu hekimliğin ülkemizdeki yeri ve önemine, Tek Sağlık konsepti ve içeriğine, tıp ilminin Cenab-ı Hakk’ın isimlerine ayinedarlık veçhelerine ve nihayet; gelişen teknolojinin tıp sektörüne tesiri meselelerine değiniliyor.

Yeni bir şeyler

Türkiye’nin en problemli sistemlerinden biri olan sağlık sistemine ve onun işleyişine ışık tutan dergide bu ay dört yeni köşe var. Feyzanur Elif ve Muhammed M. Okur çifti, derginin mizah temalı “Okuryazar” ve “Okurçizer” köşelerini hazırlıyor. “Genç Gündem” adlı köşede ise gündemdeki hadiselere genç bir bakış açısıyla bakabilmek hedeflenmiş. Köşede bu ay Netanyahu’nun Amerikan Kongresi’nde ayakta alkışlanma meselesi ele alınıyor. Bir diğer yeni köşe ise uzun okuma yapmayı sevmeyenlerin bir çırpıda bitirebileceği şekilde tasarlanan, tek sayfalık “Fikir Bahçesi” köşesi. “Ekibimizin Favorileri”ne gelince, bu köşe; Genç Yorum ekibini, okurlarıyla tanıştıran eğlenceli bir köşe olarak tasarlanmış. Her ay dergi ekibinden bir kişinin misafir edileceği köşede; o kişinin favori mekânları, faaliyetleri, dinlediği müzikler, podcastler ve okuduğu kitap benzeri ayrıntıları öğrenebilmek mümkün olacak. 

Başka neler var?

Kapak konusu çerçevesinde Veteriner Hekim Bekir Torun’la yapılan bir röportaj dergideki yerini almış. TBMM'de kabul edilen 'köpek yasası' ve diğer meselelerin ele alındığı röportaj, okurların beğenisine sunuldu.  Bunlar dışında dergi, her zamanki köşeleriyle okurlarını okumaya davet ediyor. Haber Yorum’da ilgi çekici haberler; Nurlu Yorum’da kapak konusuna ışık tutan, Risale-i Nur Külliyatı’ndan kısımlar; Farklı Yorum’da edebî düşünceler; Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah” adlı kitap; Seans Arası’nda sıkıntılı anlardaki tutumlar üzerine birkaç kelam; Gezi Yorum’da ise bir Rize gezisi yer alıyor. Bunun dışında bir şiir, Zihnin Çarkları köşesi, Keyfince Lügat ve Eskimez Yazı da okuyucuların beğenisine sunuldu. İbrahim Özdabak’ın çizdiği karikatürler de dergide her zamanki yerini aldı.

EMİNE SULTAN ÇAKIR - İSTANBUL

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