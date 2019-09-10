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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Her şey O’ndan haber verir

10 Eylül 2019, Salı 00:02
Risale-i Nur bakış açısıyla haberlerin değerlendirildiği “Her şey O’ndan haber verir” kitabı, olayların Yaradanla bağlantısı olduğunu ispatlıyor.

Keçeli’nin Kitaplığı - Fethiye Akay - fsakay47@gmail.com

 

Her gün âlemimize onlarca mâlûmat alıyoruz. Instagram, Twitter vs. derken bizi ilgilendiren veya ilgilendirmeyen (muhtemelen %90’ı ilgilendirmeyen) haberler bize maddî-mânevî, psikolojik zararlar verebiliyor, eğer bir süzgecimiz yoksa… İşte bu ay kitaplığımızda ele alacağımız eser ile o onlarca mâlûmatı nasıl süzgeçten geçireceğimizi öğreniyoruz. “Her şey O’ndan haber verir” diyor yazarımız İsmail Tezer ve bize bir ömürde 80 bin zattan nasıl ders alınabildiğini hatırlatıyor. Asıl mesleği gazetecilik olan Tezer, her gün maruz kaldığımız o haberlere öyle bir bakış açısı getiriyor ki, her haber asıl vazifesini yapıyor gibi. Nasıl mı? Bize Yaratıcı’mızdan haberler getirerek.

Olaylar Yaradan’la bağlantılı

Yazarımız kaynak olarak gösterdiği Risale-i Nur Külliyatı’ndan sık sık alıntı yaparak haberlerle ilişkilendirmiş. Hani hep diyoruz ya; bu öğrendiklerimiz gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Oldukça fazla âyet ve hadis geçen kitap, bizlere “Olayları değerlendirirken nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız?” sorusunun cevabını veriyor ve öğrendiklerimizi hayatımıza geçirmemize yardımcı oluyor. İnsanlık için çok önemli olan gelişmelerin aslında yüzyıllar öncesinden âyetlerle ve hadislerle haber verildiğini gösteriyor. “Yağmurun bulutla, bulutun su buharı ve denizle bir bağlantısı olduğu gibi; varlıklar ve olayların meydana gelmesi de bir Yaradan’la bağlantılıdır. Bilgi ve iletişimde yaşanmakta olan hızlı gelişmeler, Allah’a işaret eden bağlantıları daha net, daha görünür bir hale getirdi” diyor İsmail Tezer. 

Okuyup geçilemeyecek haberler

Yazar ve çevirmen merhum Selim Güzdüzalp, kitabın girişinde yazdığı takriz bölümünde şu ifadeleri kullanıyor: Gazete sayfaları arasında bile nice harika haberlerin gizlendiğine şahit oluyoruz. Bunları dikkatli bir fikir süzgecinden geçirerek Nur Risaleleri’nin de kazandırdığı bakış açısıyla bizlerin istifadesine sunuyor. Haberleri belki hepimiz okuyup geçmişizdir. Ama İsmail Tezer kardeşimizin yorumuyla bizi okuyup geçemeyeceğimiz bir durakta bekliyor yazılar şimdi. Ve İlâhî mesajdan yeni sayfalar açıyor, Rabbimizi hatırlatıyor, fikrimiz ve gönlümüz açılıyor.”

Altını çizdiklerim

Her şey, her şeyle irtibatlı

“Evet, Allah’ın kâinata koymuş olduğu düzende, her şey her şeyle irtibatlıdır. Yaratılışa yapılan olumsuz bir müdahale, ‘kelebek etkisi’ de denilen zincirleme bir hareketle, başka istenmeyen ve beklenmedik durumlara yol açabilmekte. Varlıklar arasındaki bu sıkı irtibat, aynı zamanda tevhidin, yani kâinatın yaratıcısının tek olduğunun da delili. Bediüzzaman, bu anlamda, ‘Her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz yapılmaz. Bir şeyi halk eden, her şeyi halk etmiştir. Öyleyse, bir şeyi yapan Vahid, Ehad, Ferd, Samed olmak zarûrîdir’ der.”

Not: Genç Yorum Dergisi Eylül sayısından alınmıştır.

 

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