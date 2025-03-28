Liyakate olan inanç zedelendi

Protestolarla sesini duyurmaya çalışan gençlerin öfkeli olmasının sebeplerinden biri; ülkede liyakate olan inançlarının zedelenmesi.

Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce genç, son bir haftadır kesintisiz devam eden protesto gösterilerine katılarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Valiliklerin ilan ettiği toplanma ve gösteri yasaklarına, toplu taşıma hizmetlerinde uygulanan kısıtlamalara rağmen gençler sokağa çıkarak demokratik tepkilerini dile getirmekte kararlılık sergiliyor.

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi’nden Begüm Uzun’un, Prof. Dr. Demet Lüküslü ile kaleme aldıkları 2024 FES Gençlik Araştırması, gençlerin sokağa çıkmasına yol açan sebepler hakkında önemli ipuçları veriyor. Genç işsizlik oranının yüksek olduğu Türkiye’de gençlerin yüzde 58’i iş bulmak için güçlü kişilerle bağlantılara sahip olunması gerektiğine, yüzde 42,7’si de siyasî parti üyeliğinin önemli olduğuna inanıyor. Liyakate olan inanç zedelenmiş görünüyor.

***

Genç neslin haklı öfkesi

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Begüm Uzun, DW Türkçe’nin “Neye tanıklık ediyoruz?” sorusunu “Uzun zamana yayılmış otoriterleşme ve yoksullaşma sürecinde sadece bugünlerinin değil geleceklerinin de ellerinden alındığını deneyimleyen genç kuşağın haklı öfkesine şahit oluyoruz” sözleriyle cevaplıyor. DW Türkçe’nin haberine göre Begüm Uzun, “Gençlerin öfkelerini görmemek, anlamamak mümkün değil. Sokakta güvenlikliklerini tehlikeye atarak demokrasi mücadelesi veriyorlar. Bu günler şüphesiz hayatlarının en önemli deneyimlerinden olacak ve uzun vadede Türkiye’nin demokrasi hikayesi açısından da olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum” diyor.

Haber Merkezi