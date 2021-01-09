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9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Kuraklık artarak sürecek

09 Ocak 2021, Cumartesi 17:39
Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen’e göre Türkiye artık Akdeniz ikliminin dışında.

Şen’e göre iklim krizine karşı küresel, ulusal ve toplumsal ölçekte yapılması gerekenlerden geri durduğumuz sürece büyük felâkete freni patlamış kamyon hızıyla savruluyoruz. Duvar’daki habere göre Prof. Dr. Şen, “Akdeniz ikliminin etkisinden çıktık, yarı kurak bir iklime girmeye başladık. Yazları kurak ve sıcak, yağış yok, kışları da ılık ve az yağışlı. Yani yarı-kurak iklimdeyiz artık. Kar yağışları azaldı, yağmur arttı ve tarım alanlarındaki verim yükseldi. Aşırı yağışlar da kuraklığın bir göstergesidir. Türkiye’nin, Yunanistan’ın veya Brezilya’nın atmosferi diye bir şey yok. Atmosfer devletlerin sınırına tabi değil ve ortaktır. O halde bu probleme ortak çözümler bulunması gerekiyor. Paris ve Kyoto anlaşmaları tam da bu sebeple ortaya çıktı. Temel hedef sera gazlarını azaltarak küresel ısınmayı durdurmak. Eğer ısınmayı durdurabilirsek, mevcut, değişmiş iklim koşullarına da uyum sağlayabiliriz. 2040’lara varmadan sıcaklığı önlemezsek ipler elden kaçmış olur. Artık kuraklık artarak devam edecek. Artık bulunduğumuz bölgede kuraklık da, sel de, fırtına da periyodik olarak artacak. Bu yüzden Türkiye’nin artık yapısal çözümlere yönelmesi gerekiyor” dedi.

Etiketler: kuraklık
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