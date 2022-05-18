'10 milyarlar çöpe gitti'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya’da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

İmamoğlu, Yeşilköy’deki havalimanının yıkılması ve yerine millet bahçesi yapılması konusunu değerlendirirken de şöyle dedi:

Türkiye’nin bu durumunda 10 milyarlarca euro’yu çöpe atmanın ne anlamı var, kime kazancı var? İstanbul Havalimanı’nın şuursuzca ve fütursuzca taşınmasının bu şehre birkaç bedelinden bahsetmek isterim. Daha düne kadar bu bölgenin hava limanı etkisi altında turizm alanı ve özellikle ticari alanlarla planlanan noktalarda insanlar milyarlarca liralık yatırım yaptılar. Şu anda havalimanının yakın bölgesinde 50’nin üzerinde büyük yapılar oteller ne yazık ki boş. Daha düne göre bu havalimanınına göre gardını aldı bu insanlar. Ama bir anda bir karar veriliyor ve bir hava limanı yapılıyor. Bu havalimanına hâlâ toplu taşıma ile gidemiyoruz. İki metro hattı yapılıyor. Bu metro hatlarının yeniden yapılması bile bu şehre bedeli milyarlarca euro.

Haber Merkezi