1320 işçi daha iş kazaları sebebiyle öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk dokuz ayında en az 1320 işçinin, iş kazalarında can verdiğini bildirdi.

İSİG’in açıkladığı rapora göre Eylül ayında en az 145 işçi vefat etti. İş kazalarında İstanbul 17 ölümle ilk sırada yer alırken, mega kenti İzmir, Bursa ve Muğla izledi. En çok ölüm 41 kişiyle tarım işkolunda, 30 ölümle de inşaat sektöründe kayda geçti. Can verenlerin dokuzu mülteci, altısı çocuk olurken, ölenlerin 134’ü erkek. Bu yıl içinde şimdiye dek en çok iş kazası 178 kişiyle Temmuz ayında görüldü. En az ise 114 işçiyle Mart ayındaydı. Diken’de yer alan habere göre, geçen ay can veren işçilerin yüzde 48’i, 28-50 yaş grubundaydı. Bunu yüzde 26’yle 51-65, yüzde 17’yle de 18-27 yaş grubu takip etti.

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