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12 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

HABAŞ Demir Çelik patlamasında karar çıktı: 9 Tutuklama!

12 Kasım 2026, Perşembe 08:25
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 işçinin vefat ettiği patlamaya ilişkin soruşturmada ilk adli kararlar verildi.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinin çelikhane bölümünde 9 Kasım’da meydana gelen ve 18 işçinin can verdiği feci patlamanın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

9 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarmadaki ifadelerinin ardından Aliağa Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıktı. Mahkeme, 9 şüphelinin "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Mehmet Rüştü Başaran’a adli kontrol

Soruşturma çerçevesinde 10 Kasım tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına alınan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile birlikte bir şüpheli hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Kimler gözaltına alınmıştı?

Patlamadaki muhtemel ihmal ve kusurların tespitine yönelik başlatılan operasyonda; şirket yöneticilerinin yanı sıra fabrika müdürü, işveren vekilleri, idari müdür, çelikhane müdürü, ilgili birim şefleri ve mühendislerden oluşan toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı. (ANKA)

Etiketler: İzmir, Aliağa, HABAŞ, Mehmet Rüştü Başaran, İş Kazası, Patlama
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