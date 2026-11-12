HABAŞ Demir Çelik patlamasında karar çıktı: 9 Tutuklama!

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 işçinin vefat ettiği patlamaya ilişkin soruşturmada ilk adli kararlar verildi.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinin çelikhane bölümünde 9 Kasım’da meydana gelen ve 18 işçinin can verdiği feci patlamanın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. 9 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Jandarmadaki ifadelerinin ardından Aliağa Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıktı. Mahkeme, 9 şüphelinin "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Mehmet Rüştü Başaran’a adli kontrol Soruşturma çerçevesinde 10 Kasım tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına alınan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile birlikte bir şüpheli hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Kimler gözaltına alınmıştı? Patlamadaki muhtemel ihmal ve kusurların tespitine yönelik başlatılan operasyonda; şirket yöneticilerinin yanı sıra fabrika müdürü, işveren vekilleri, idari müdür, çelikhane müdürü, ilgili birim şefleri ve mühendislerden oluşan toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı. (ANKA)

Okunma Sayısı: 464

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.