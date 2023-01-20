ERDOĞAN’IN 14 MAYIS OLARAK AÇIKLADIĞI SEÇİM TARİHİ İÇİN “1950’DE TEK ADAM REJİMİ DEVRİLMİŞ VE DP İKTİDARA GELMİŞTİ, O DP ŞİMDİ ALTILI MASADA” YORUMU YAPILIYOR.

DP: BİZ BURADAYIZ

Ruşen Çakır: “14 Mayıs 1950, tek adam rejiminin devrilişi ve Demokrat Parti’nin iktidara gelişi. Hele ki şu an Altılı Masanın içinde Demokrat Parti diye bir parti var ve Gültekin Uysal bu fırsatı iyi değerlendirerek ‘Biz buradayız, yeter söz milletin diyeceğiz’ diyerek Erdoğan’ın tabiriyle bu pası gole çevirdi.”

DEMOKRASİ TALEBİ YÜKSELDİ

Siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi: “14 Mayıs günü, hem Demokrat Parti’nin bugün Altılı Masa'da oturuyor olması, hem de mevcut Erdoğan iktidarına karşı demokrasi talebi yükseldiği için AKP ile MHP’nin beklentisinin aksine sonuçlanacak bir seçim günü olabilecektir.”

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14 Mayıs’ın asıl sahibi Altılı Masa’da

14 Mayıs’ın seçim tarihi olarak açıklanması, Demokrat Parti’nin 1950 yılında aynı tarihte iktidar oluşunu akla getirirken, 14 Mayıs’ın asıl sahibinin altılı masada bulunduğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini 18 Haziran yerine 14 Mayıs tarihine yani erkene almayı öngördüklerini işaret ederek, “Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün ‘yeter’ diyecektir” açıklaması yaptı. Seçim tarihi ile ilgili gazeteci Ruşen Çakır, “14 mayıs tek adam rejiminin devrilişi ve Demokrat Partinin iktidara gelişi. Hele ki şu an altılı masanın içinde Demokrat Parti diye bir parti var ve Gültekin Uysal bu fırsatı iyi değerlendirerek “ biz burdayız yeter söz milletin diyecek” diyerek Erdoğanın tabiriyle bu pası gole çevirdi” ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve özgürlüklerde ilerleme günü

Siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, AKP ile MHP’nin 14 Mayıs’ın asıl sahibini dikkate almadığını belirterek, Menderes’in kurucularından olduğu Demokrat Parti’nin bugün muhalefet cephesinde Altılı Masa’da bulunduğunu söyledi.

O dönemde 14 Mayıs’ın tek parti iktidarına son verilmesiyle birlikte demokrasi ve özgürlüklerde ilerleme olarak algılandığını kaydeden Özçelebi, “Türkiye tarihi açısından 14 Mayıs günü ve ‘Yeter söz milletin’ sloganı aslında Erdoğan’ın bugünkü açıklaması aksine kendi zaferini değil tam tersine demokratik talepler açısından zaferini işaret ediyor. Dolayısıyla Erdoğan eğer seçimler 14 Mayıs’ta yapılırsa yeniden iktidar olacağını düşünüyor. Ama 14 Mayıs günü, hem Demokrat Parti’nin bugün Altılı Masa’da oturuyor olması hem de mevcut Erdoğan iktidarına karşı demokrasi talebi yükseldiği için AKP ile MHP’nin beklentisi aksine sonuçlanacak bir seçim günü de olabilecektir” dedi.

Haber Merkezi

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Tek adam rejimine “Artık yeter” diyeceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş, Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz! Yerli ve milli Şef’e karşı ‘Yeter Söz Milletindir’ diyeceğimiz bir gün olacaktır!” tepkisini gösterdi. Uysal, görüntülü açıklamasını paylaşarak, “Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa ‘yeter’ demek için, ‘Tek adam rejimi’ne ‘yeter’ demek için 14 Mayıs’ta yine, yeniden buradayız!” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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Yeni bir başlangıç yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te; “Sandıklar gelecek, 14 Mayıs’ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz, Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye’yi büyüteceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bizim de hatalarımız oldu. Madem samimi bir toplantıdayız, madem beraberiz benim de özeleştiri yapma gibi bir görevim olmalı ve benim de sizlerle helalleşmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Ahmet Davutoğlu: ‘Yeter söz milletindir’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Erdoğan, bu arada Bahçeli’ye benzeyen dilinizle bana ‘Serok Ahmet’ diye hitapta bulundunuz konuşmanızda. Bahçeli’ye verdiğim cevabı sana da vereyim. Ben Serok Ahmet diyene de Yörük Ahmet diyene de minnet duyar ve hepsinin selamını alır ve onunla gurur duyarım.

Seni de Diyarbakır gençlerine havale ediyorum. Onlar sana gereken dersi verirler. Bahçeli diliyle Serok unvanıyla alay edene gereken dersi önümüzdeki seçimde onlar sana verecekler. 14 Mayıs seçim tarihimiz de hayırlı olsun. O gün ‘Yeter, söz milletindir’ diyeceğiz” açıklamasında bulundu.