2023 hedeflerinin gerisinde kaldılar

Prof. Dr. Aziz Konukman, yayınlanmış olan son orta vadeli program (OVP) ile 10. ve 11. kalkınma planlarındaki 2023 hedefleri karşılaştırıldığında iktidarın “kurduğu tüm hayallerin açık ara gerisine düştüğünü” ifade ederek şunları söyledi:

“Veriler gösteriyor ki 10. Kalkınma Planı’nda GSYH 2023 hedefi 2 trilyon dolardı. 11. Kalkınma Planı’nda ise 2023 hedefi 1.1 trilyon dolar. Yani 2023 hedefinde yarı yarıya bir düşüş mevcut. Aynı şekilde kişi başına milli gelir hedefi 25 bin dolardı ancak 11. Kalkınma Planı’nda 12 bin 484 dolara düşürüldü. Son OVP ile de 2023’te kişi başına milli gelir hedefi 10 bin 703 dolara kadar indirildi.” Euronews Türkçe’nin haberine göre, Konukman bununla birlikte 10. Kalkınma Planı’nın 500 milyar dolar hedeflenen ihracatın da 11. Kalkınma Planı’nda 226.6 milyar dolar göründüğünü ve onun da yine son OVP’de 242 milyar dolara düşürüldüğüne dikkat çekiyor. Yani burada da yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Profesör Korkut Boratav ise, “OVP’nin yazarları karamsarlığı önlemek için yapay öngörüler yapıyorlar ve program diye hedef diye sunuyorlar” şeklinde konuştu.

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