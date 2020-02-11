22 sene sonra gelen itiraf

Yeni Asya Gazetesi, 24 Mart 1998 tarihinde “Başörtüsü yasağı orduya zarar verir” başlıklı bir manşet atmıştı.

İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık

O tarihlerde ABD’deki Türkiye’deki başörtüsü, irtica, darbe tartışmalarının ABD’deki yansımalarını aktaran Milliyet yazarı Yasemin Çongar’ın yazısından “Ordunun, ‘bacıların başından örtüsünü alan kurum’ olarak görülmesi, Türkiye’de daha önce yaşanmadık yaygınlıkta bir ‘ordu-halk yabancılaşması’nı haber veriyor” bölümünü gazetemiz manşetine taşımıştı.

Geçtiğimiz günlerde Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bu manşetin üzerinden geçen 23 senenin ardından başörtüsü yasağının orduya zarar verdiği itirafını yaptı.

Başörtülülere yapılanlar yanlıştı

“Geçmişte hatalar oldu” diyen Başbuğ, şunları söyledi “”12 Eylül 1980 askeri müdahale olayı sonrası ortaya çıkan bir “türban” meselesi oldu. Yapılan hata 18 yaşını dolduran kızlarımızın üniversitede türban takmaması konusunda karşı çıkılması en büyük yanlıştı. 18 yaşında, üniversitede eğitim alan kızın türban takıp takmamasına sizin devlet olarak müdahale etmeniz ne kadar doğrudur? Ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bazı olaylarda da en çok kullanılan, karşı tarafa da en çok güç veren noktalardan bir tanesi de budur. Türban konusunda Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin de büyük hatası oldu. Birincisi üniversitelerdeki türban olayını TSK da zımmen destekledi. İkincisi türbanlı anne, yemin törenine sokulmadı. Aynı annenin oğlu şehit oldu, gittiniz elini öptünüz. Burada bir ikilem var. Çözemedik bunu. Örneğin, dönemin başbakanın eşi GATA’ya alınmaması yanlıştı. Mezuniyet törenlerine alınmaması yanlıştı.”

İstanbul – Yeni Asya