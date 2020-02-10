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10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık

10 Şubat 2020, Pazartesi 13:00
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Haber Global’de Erdoğan Aktaş’ın sorularını cevapladı.

“Geçmişte hatalar oldu” diyen Başbuğ, başörtüsü eleştirisi yaptı: “”12 Eylül 1980 askeri müdahale olayı sonrası ortaya çıkan bir “türban” meselesi oldu. Yapılan hata 18 yaşını dolduran kızlarımızın üniversitede türban takmaması konusunda karşı çıkılması en büyük yanlıştı. 18 yaşında, üniversitede eğitim alan kızın türban takıp takmamasına sizin devlet olarak müdahale etmeniz ne kadar doğrudur? Ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bazı olaylarda da en çok kullanılan, karşı tarafa da en çok güç veren noktalardan bir tanesi de budur. Türban konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de büyük hatası oldu. Birincisi üniversitelerdeki türban olayını TSK da zımmen destekledi. İkincisi türbanlı anne, yemin törenine sokulmadı. Aynı annenin oğlu şehit oldu, gittiniz elini öptünüz. Burada bir ikilem var. Çözemedik bunu. Örneğin, dönemin başbakanın eşi GATA’ya alınmaması yanlıştı. Mezuniyet törenlerine alınmaması yanlıştı.”

İstanbul - Yeni Asya

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  • feyzullh ayhan

    10.2.2020 15:36:05

    Ba'de harabil basra.Bunu yapmakla iki yüzlü din taciri siyasal islamcılara en büyük katkıyı sundunuz.

Risale-i Nur Külliyatı

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