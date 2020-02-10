İlker Başbuğ: En büyük yanlışı başörtüsüne karşı çıkarak yaptık

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Haber Global’de Erdoğan Aktaş’ın sorularını cevapladı.

“Geçmişte hatalar oldu” diyen Başbuğ, başörtüsü eleştirisi yaptı: “”12 Eylül 1980 askeri müdahale olayı sonrası ortaya çıkan bir “türban” meselesi oldu. Yapılan hata 18 yaşını dolduran kızlarımızın üniversitede türban takmaması konusunda karşı çıkılması en büyük yanlıştı. 18 yaşında, üniversitede eğitim alan kızın türban takıp takmamasına sizin devlet olarak müdahale etmeniz ne kadar doğrudur? Ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bazı olaylarda da en çok kullanılan, karşı tarafa da en çok güç veren noktalardan bir tanesi de budur. Türban konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de büyük hatası oldu. Birincisi üniversitelerdeki türban olayını TSK da zımmen destekledi. İkincisi türbanlı anne, yemin törenine sokulmadı. Aynı annenin oğlu şehit oldu, gittiniz elini öptünüz. Burada bir ikilem var. Çözemedik bunu. Örneğin, dönemin başbakanın eşi GATA’ya alınmaması yanlıştı. Mezuniyet törenlerine alınmaması yanlıştı.”

İstanbul - Yeni Asya