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1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

28 Şubat zihniyeti hala iktidarda

01 Mart 2021, Pazartesi
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Tek tipçi ve baskıcı 28 Şubat zihniyeti bugün de iktidardadır” başlıklı bir açıklama yayımladı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü sebebiyle yazılı açıklama yayımladı. “Tek Tipçi ve Baskıcı 28 Şubat Zihniyeti Bugün de İktidardadır” başlığı ile yayımlanan açıklamada, 28 Şubat sürecinin Türkiye’nin demokrasi tarihinde kara bir leke olduğu belirtildi. Yeneroğlu, bu süreçte toplumun mütedeyyin kesiminin ötekileştirildiğini, on binlerce kamu görevlisi hakkında soruşturma ve disiplin cezası işlemleri yürütüldüğünü, binlerce asker ve kamu görevlisi hukuksuz bir şekilde görevinden uzaklaştırıldığını, irtica fişlemeleri yapıldığını, vakıfların kapatıldığını ve binlerce yayının toplatıldığını söyledi. 28 Şubat MGK kararları sonrasında başlayan süreçle, demokratik yollarla seçilmiş hükümet üzerindeki baskının sürekli astırıldığını ifade eden Yeneroğlu, “‘İrticayla mücadele’ adı altında bürokrasi, asker, yargı, medya, sermaye grupları ve bazı muhalefet partilerinin koalisyonuyla hükümet istifa etmek zorunda bırakılmıştır” dedi.

Demokrasiden uzaklaşıldı

Yeneroğlu, “Rejimin bekasını koruma bahanesiyle bir araya gelen bu ittifak, antidemokratik yollarla tek tip bir toplum yaratmak istemiştir” diyerek, “28 Şubat sürecinde demokrasi derin bir yara almış, laik düzenin sözde korunması makyajı altında otoriter bir rejim oluşturulmuş, her alanda anayasal hak ve özgürlükler kısıtlanmıştır” dedi. 28 Şubat döneminin otoriter yapısının bir tepki olarak AKP’yi doğurduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Ve onu, bu tepkinin bir tezahürü olarak tek başına iktidara getirmiştir. AK Parti’nin 19. yılına ulaşan uzun iktidar döneminde, 28 Şubat sürecinde mevzuata işlenen ve dindarları hedef alan düzenlemelerin hemen hemen tamamının ilga edildiği açıktır. Ancak ne yazık ki demokratikleşme ve hukuk devletinin yerleşmesi sağlanamamış, son yıllarda hızlanan bir biçimde demokrasiden uzaklaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Tek tipçi anlayış sürüyor

“Kendisini 28 Şubat’ın ‘mağdurlarının’ temsilcisi olarak gören iktidar, maalesef bugün gelinen noktada günümüzün ‘mağruru’ durumuna gelmiştir” diyen Yeneroğlu açıklamalarına şöyle devam etti: “28 Şubat sürecinde ‘rejimin bekası’ adı altında seçilmiş iktidara ve dindarlara baskı uygulanırken bugün de ‘devletin bekası’ adı altında seçilmiş muhalefete ve siyasî iktidarla kendisini aynı çizgide görmeyen herkese en ağır baskılar uygulanmaktadır. 28 Şubat’ın en acılı günlerinde darbecilere alkış tutan MHP ve Doğu Perinçek ile birlikte bugün Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın tek tipçi anlayışı ile kendi ‘makbul vatandaşlık’ kriterlerini 84 milyona dikte etmektedir. 28 Şubat zihniyeti, o dönemin kudretlilerinin dahi tahayyül edemeyeceği derecede bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir.”

Toplumda huzursuzluk artıyor

Yeneroğlu, hukuk devletinin ve temel hakların adım adım yok edildiğini belirterek, “Popülist ve dayatmacı zihniyet toplumun farklı kesimlerinden insanları mağdur etmeye devam etmektedir. 28 Şubat dönemindeki toptancı yaklaşımın aynı şekliyle ve benzer yöntemlerle toplumun birçok kesimi ötekileştirilmiş ve fişlenmiştir” dedi. Yeneroğlu, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “İktidar partisinin bilinçli olarak sürdürdüğü toplumsal kutuplaşma stratejisinin kendi partisi lehine işlediği gibi görünse dahi toplumu bölmekte ve insanların birbirine karşı olumsuz hisler beslemesine sebep olmaktadır. Kimlikçi bir popülizmle tırmandırılan bu süreç, demokratik kültürü hedef alarak toplumsal huzursuzluğu arttırmaktadır.”

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