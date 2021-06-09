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9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

3 yıldır BAE'de tutuklu

09 Haziran 2021, Çarşamba 17:00
İş insanı Öztürk'ün ailesi ve avukatlarınca hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri hakkında bazı suçlara ortak oldukları iddiasıyla işlem yapılması talebinde bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı belirtilen Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk ve ailesine karşı işlenen suçlara ilişkin BAE yetkilileri hakkında yeni bir suç duyurusu yapıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen iş insanı Öztürk'ün ailesi ve avukatları, hazırladıkları ek suç duyurusu dilekçesini, 11 Aralık 2020'de yapılan ilk suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçenin sunulmasının ardından Mehmet Ali Öztürk ile birlikte Dubai'de gözaltına alınıp ertesi gün Türkiye'ye gönderilen eşi Emine Öztürk, oğlu Abdullah Öztürk ve avukatları Mete Gençer ile Gülden Sönmez, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Avukatlar, Mehmet Ali Öztürk'ün Dubai'de 2018 yılında keyfi olarak tutuklandığını belirterek, müvekkillerinin sorgulanması sürecinde ABD'li bazı resmi görevlilerin bu suçlara ortak olduğunu öne sürdü.

Avukatlar ek dilekçeyle savcılıktan, ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri hakkında işlem yapması talebinde bulunduklarını ifade etti.

Mehmet Ali Öztürk'e karşı insanlık suçu işlendiğini anlatan avukatlar, ABD İstanbul Başkonsolosluğunun, Öztürk hakkında istihbarat toplayıp BAE'ye bilgi verdiğini iddia etti.

Bu iddialarına ilişkin delilleri ve bilgileri başsavcılığa sunduklarını aktaran avukatlar, Mehmet Ali Öztürk'ün durumunun gün geçtikçe ağırlaştığı bilgisini verdi.

3 yıldır BAE'de tutuklu

Avukatların verdiği bilgilere göre Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, eşi Emine Öztürk ile sahibi oldukları gıda ve bakliyat şirketleri için gittikleri Gulfood gıda fuarı ziyaretleri sırasında, 20 Şubat 2018'de Dubai'deki otellerine yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.

Emine Öztürk, ertesi gün Türkiye'ye gönderilirken, Mehmet Ali Öztürk'ten 3,5 ay haber alınamadı.

Öztürk'ün işkence gördüğü ve teröre destek verdiği iddiasıyla yargılanarak müebbet hapse mahkum edildiği belirtildi. Öztürk'ün kaldığı El Whatba Cezaevi'nin çok ağır ve kötü koşullara sahip olduğu ifade edildi.

Avukatlar Mete Gençer ile Gülden Sönmez, 11 Aralık 2020'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Öztürk ve ailesine karşı işlenen suçlara ilişkin BAE'deki ilgililerin yargılanması talep edilen dilekçeyi işleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

AA

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