4 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar 4. günde Dicle Nehri kenarında yoğunlaştı. Köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri kenarında arama yapan AFAD ve UMKE ekipleri tek tek ağaçların altını kontrol ediyor, bir ize ulaşmaya çalışıyor. AA

Okunma Sayısı: 841

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.