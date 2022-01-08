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8 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

400 bin doz aşı sır oldu

08 Ocak 2022, Cumartesi 17:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan 2021’de aşının üretiminin Türkiye’de de yapılacağını belirterek “Sputnik V için sözleşme imzalandı. Üretiminden önce kullanılması için de sözleşme yapıyoruz” dedi.

Koca 30 Nisan 2021 tarihinde de “En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı. Aynı gün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verildiğini duyurdu. Bakan Koca, 23 Haziran 2021 tarihinde de “400 bin doz geldi Sputnik V aşısının ülkeye geldiğini” açıklandı. Ancak daha sonra bu aşılar hakkında halen bilgi yok. BirGün’nün haberine göre Türkiye’de uygulanan diğer Covid-19 aşıları gibi iki doz şeklinde uygulanan Sputnik V aşısının iki dozunun da birbirinden farklı özelliğe sahip olduğu biliniyor. Geçen yaz da Sputnik V aşısının ikinci dozlarının temin edilememesi sebebiyle kullanılamadığı iddia edildi. Haberde CHP Milletvekili Murat Emir ise Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısının akıbetini sır gibi sakladığını vurguladı.

Haber Merkezi

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