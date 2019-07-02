7 bin 334 habere erişim engellendi

2018 sonu itibariyle Türkiye’de 245 bin 825 siteye, bu sitelerde yayına konulan 7 bin 334 habere erişimin engellendiği belirtildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yayınlanan EngelliWeb 2018: Türkiye’den erişime engellenen web siteleri, haber ve sosyal medya muhtevalarının analiz raporu yayınlandı. Hukukçular Yaman Akdeniz ve Ozan Güven tarafından hazırlanan raporda sadece 2018 yılında 3 bin 306 haber adresi olmak üzere 54 bin 903 siteye erişimin engellendiği kaydedildi. En çok Sözcü ve Cumhuriyet’in haberleri engellendi.

‘Otosansür’ artıyor

Raporda, “Çok sayıda haber sitesinin sıklıkla ve giderek artarak erişime engellenen haber ve içeriklerini web sitelerinden kaldırmakta ve çıkartmaktadır” dendi. Bu uygulamanın bir sonucu olarak içerik sahipleri tarafından ‘kendi kendine kaldırılan içeriklerle’ oto-sansürün arttığı olduğu belirtildi.