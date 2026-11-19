Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında beklenen yeni bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, kesin "asli kusurlu" olarak gösterilen tek ismin depremde vefat eden belediye mühendisi olması dikkat çekerken, hayattaki belediye yöneticilerine kusur atfedilmemesi mağdur yakınlarının sert tepkisine yol açtı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun 6 Şubat depremlerinde çökmesi sonucu 152 kişi can vermiş, 17 kişi yaralanmıştı. Kamu görevlilerinin yargılandığı davada, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Konya Teknik Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporu, 6 aylık çalışmanın ardından dosyaya sunuldu.

Kesin "Asli kusurlu" gösterilen tek isim hayatta değil

Bilirkişi raporunda, yapıya ait yeni inşaat ruhsatı ekindeki betonarme ve mimari projeler arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu tespit edildi. Betonarme hesaplarında deprem hesaplarının yer almadığı ve hesap çıktılarında "Projede yönetmeliklere uygun olmayan durumlar tespit edildi" uyarısı bulunmasına rağmen projenin onaylandığı vurgulandı.

Rapordaki kusur dağılımında ise çarpıcı bir tablo ortaya çıktı:

Tek kesin sorumlu ölen mühendis: Statik proje kontrolünü yapan ve temel vizesindeki denetimi gerçekleştirmediği belirtilen dönemin belediye görevlisi inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt , raporda kesin "asli kusurlu" olarak gösterilen tek isim oldu. Kurt, 6 Şubat depremlerinde müteahhit Ali Babaoğlu'nun inşa ettiği bir diğer bina olan Seda Apartmanı'nda vefat etmişti.

Statik proje kontrolünü yapan ve temel vizesindeki denetimi gerçekleştirmediği belirtilen dönemin belediye görevlisi inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt , raporda kesin "asli kusurlu" olarak gösterilen tek isim oldu. Kurt, 6 Şubat depremlerinde müteahhit Ali Babaoğlu'nun inşa ettiği bir diğer bina olan Seda Apartmanı'nda vefat etmişti. Mimara yeniden değerlendirme şerhi: İmar çapında 8 kat izni bulunmasına rağmen mimari projede sıfır kotunun üzerinde 9 kat gösterilmesi sebebiyle, ruhsatı düzenleyen mimar Mehmet Dişçeken de "asli kusurlu" olarak değerlendirildi. Ancak heyet, imar çapında sehven 8 kat yazılmış olabileceği ihtimaline karşı belediyeden bilgi istenmesini ve Dişçeken'in kusur durumunun mahkemece yeniden ele alınmasını talep ederek bu kusuru şarta bağladı.

Hayattaki belediye yöneticilerine kusur çıkmadı

Raporda, hayatta olan ve yargılaması süren dönemin üst düzey belediye yöneticilerine ise idari onay gerekçesiyle kusur atfedilmedi:

2000 yılı ruhsatı: Yeni inşaat yapı ruhsatında imzaları bulunan İmar İşleri Müdür Yardımcıları Hacı Mehmet Güner ve Zeynel Abidin Şerefoğlu ile İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu 'nun, onaylarını teknik personelin uygunluk görüşüne dayandırdıkları belirtilerek kusurlu olmadıkları yönünde görüş bildirildi.

Yeni inşaat yapı ruhsatında imzaları bulunan İmar İşleri Müdür Yardımcıları Hacı Mehmet Güner ve Zeynel Abidin Şerefoğlu ile İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu 'nun, onaylarını teknik personelin uygunluk görüşüne dayandırdıkları belirtilerek kusurlu olmadıkları yönünde görüş bildirildi. 2008 yılı yenileme ruhsatı: A Blok için 26 Şubat 2008'de düzenlenen belgenin hatalı şekilde "yenileme ruhsatı" olarak verildiği kaydedildi. Ancak başvurunun 2007 Deprem Yönetmeliği yürürlüğe girmeden (6 Eylül 2006'da) yapılmış olması sebebiyle; ruhsatı düzenleyen inşaat mühendisi N. Hakan Erşahan , kontrol eden İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı ve onaylayan İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Zeynel Abidin Şerefoğlu 'na da kusur verilmedi.

Heyet, tüm belediye yöneticileri açısından nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu kaydetti. Raporda ayrıca sitenin yapı kullanma izin belgelerinin bulunmadığı ve belediye arşivinde yapı kontrol birimine ait hiçbir kayda rastlanmadığı ifade edildi.

Mağdur yakınlarından sert tepki

Depremde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, tüm sorumluluğun vefat eden bir mühendise yüklenmesine ve hayattaki yöneticilerin kusursuz bulunmasına "aklama raporu" sözleriyle tepki gösterdi: "Neredeyse tek idari sorumlu, Palmiye Sitesi'nin müteahhidi Ali Babaoğlu'nun yıkılan bir diğer binası Seda Apartmanı'nda ölen dönemin belediye çalışanı inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt. Hayatta kalan sanıklar içinse sayfalarca kusur değerlendirmesi yapılmasına rağmen bilirkişilerin söylediği tek şey, yalnızca 'imza yetkilerini' kullanmış oldukları."

136 sayfalık statik-betonarme-deprem hesap sonuçları raporunun her sayfasında yönetmeliğe aykırılık uyarısı bulunduğunu hatırlatan Karslı, "Önlerine gelen belgeleri, mimar da olsalar mühendis de olsalar, 136 sayfa boyunca aykırılık uyarısı yazsa da sorgulamadan imzalamak görevleriymiş. Sorumluluk yalnızca birkaç imzaya indirgenemez. Teknik eksiklikler ortadadır ve bütün sorumluluk zinciri ortaya çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Davanın bir sonraki duruşması 17 Aralık tarihinde Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKA)