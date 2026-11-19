Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Fon Skandalı’nın temeli ‘Sınırsız Yetki-Sıfır Denetim’ parolasıyla oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin neticesinde oluşan kayıtdışı devlet düzenidir!” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fon soygun, Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi’nin sonucu olarak oluşan keyfi, kayıtdışı, kontrol dışı devlet düzeni içinde kamu gücü sistematik bir şekilde uzun süre suistimal edilerek yapılmıştır!” diyen Gültekin Uysal, “Bu kadar uzun süreli sistematik suistimal de ancak AKP Hükümeti’nin örtülü/açık müsadesiyle yapılır!” dedi.

Uysal, “Lafın kısası, bu düzenin faili AKP’dir!!! Ayrıca Fon Skandalında suç işlediği anlaşılan özellikle ekonomi bürokrasindeki yüksek bürokrat, yüksek kurul başkan ve üyelere bakınca da bu kadar ‘yolsuz’ kişi ancak ‘bilinçle seçilmiş herhalde’ diye düşünmeden edemiyor insan” değerlendirmesinde bulundu.