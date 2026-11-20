DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tedavüldeki 200 ve 50 liralık banknotlarda imzası bulunan dört eski Merkez Bankası yöneticisinin adli süreçlerle karşı karşıya olmasına dikkat çekerek, söz konusu paraların piyasadan toplanması gerektiğini söyledi.

Katıldığı Karar TV yayınında Türk lirasının geldiği noktayı ve iktidarın ekonomi yönetimindeki atama tercihlerini sert sözlerle eleştiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, tedavüldeki banknotların güvenilirliğini sorguladı. Cebinden çıkardığı iki adet 200 TL ve bir adet 50 TL'lik banknotları gösteren Babacan, bu paraların üzerinde imzası bulunan eski yöneticilerin adli süreçlerle anılmasına tepki gösterdi.

"İnsanlar güveniyor ama imzayı atanlar şüpheli"

Paranın her şeyden önce bir güven aracı olduğunu vurgulayan Babacan, eski Merkez Bankası başkanı ve başkan yardımcılarının imzasını taşıyan paraların derhal piyasadan çekilmesi gerektiğini savundu. Babacan, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Şu paramızın hâlini bir düşünün ya. Banknotların ne hâle geldiğine bir bakın. Şu anda 200 liralık ve 50 liralık banknotta imzası olan insanlardan tam dört tanesi ya tutuklu ya adli kontrolde ya da hakkında soruşturma var. Farklı dönemlerde Merkez Bankası başkanı olarak ya da başkan yardımcısı olarak imzasını atmış bu arkadaşlar. Eğer para güven demekse, Merkez Bankası’nın bir an önce şunları ortadan toplaması lazım."

Atama krizine "Tek imza" göndermesi

Açıklamalarında iktidarın liyakat ve atama politikalarını da hedef tahtasına koyan Babacan, söz konusu isimlerin göreve getiriliş biçimine işaret etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "tek imza" vurgusuyla yüklenen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu imzalı paraların toplanması lazım. Böyle bir şey olmaz. İnsanlar para diye güveniyor ama üzerindeki imzayı atanlar hep problemli, şüpheli insanlar olmuş. Peki, bunları görevlendiren kim? Bunları kim getirdi bu göreve? Tek imza dedim ya, tek imza." (ANKA)