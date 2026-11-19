İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, HGS geçiş ücretlerine uygulanan dört kat cezayı eleştirerek, icra süreçlerinde iktidarla bağlantılı kişilerin yer aldığı iddialarının araştırılmasını istedi.

Kavuncu, “Bu iş planlı ve organize bir yolsuzluk mudur?” diye sordu. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ise HGS ve KGM’ye yönelik şikâyetleri Meclis gündemine taşıyarak, Ekim 2026’da KGM şikâyetlerinin yüzde 311 arttığına dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir de “HGS ve otoyol geçişlerindeki sorunlar vatandaşın hatası değil, açık bir sistem sorunudur” diyerek, vatandaşların geçiş cezalarından çoğu zaman icra aşamasında haberdar olduğunu belirtti. Ankara - Anka

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