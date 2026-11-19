Gazeteci Barış Terkoğlu, fon skandalının yalnızca bir finansal vurgun değil, devlet krizi olduğunu belirterek, “Fon krizindeki vurgun telefon dolandırıcılığı ile olmadı. İnsanlar saflığı ile kandırılmadı. Doğrudan devletin denetleyici kurumlarının gözünün önünde, onun imkânları kullanılarak yapıldı. Haliyle ortada devletin denetleyici kurumlarının ‘hadi kafamı çevirdim soy’ dediği bir tablo var” ifadelerini kullandı.

SPK ve Borsa İstanbul’un sistemin uyarılarını görmezden geldiğini savunan Terkoğlu, “Bu vurgun eğer piyasadan menfaat elde eden, vurgun için çalışan ya da kafasını çeviren yöneticiler yerine piyasaya çizgi çeken kurumlar olsaydı hiç yaşanmayacaktı” dedi. Terkoğlu, “Bu iki kurumun yönetimini kimlerin atadığına, kimlerin tavsiye ettiğine, kimlerin dur dediğine bakılırsa sanırım siyasî ayağın ucu ortaya çıkacak” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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