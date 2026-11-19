Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeni anayasa taslağının gelecek hafta yayımlanacağını duyurdu. Mevcut anayasada atıfta bulunulan 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki "Batı Ermenistan" ifadesinin Türkiye'nin doğu bölgelerini tanımladığını belirten Paşinyan, bu kavramların ülkeyi çatışmacı bir mantığa hapsettiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında ülkede uzun süredir tartışılan yeni anayasa hazırlıklarına ve bölgesel barış sürecine dair kritik açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa taslağının ilk metninin gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağını duyuran Paşinyan, mevcut anayasanın başlangıç kısmında yer alan 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne yönelik atıfların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

"Ülkeyi çatışmacı bir mantık içine sokuyor"

Konuşmasında Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef alan ifadelere dikkat çeken Paşinyan, bu durumun Ermenistan'ın dış politikasında ve bölgesel barış arayışlarında engel teşkil ettiğini ifade etti.

"Batı Ermenistan" kavramının açıkça Türkiye'nin doğu illerini işaret ettiğini belirten Paşinyan, şunları kaydetti: "Mevcut anayasada 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıflar bulunuyor. Bu bildirgede 'Batı Ermenistan' gibi kavramlar yer alıyor. 'Batı Ermenistan'ın karşılığı Türkiye'nin doğu bölgeleridir. Bu belge Ermenistan'ı çatışmacı bir mantık içine sokuyor. Dolayısıyla yeni anayasada Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf bulunmamalıdır ve bildirgedeki mevcut ifadelerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."

Muhalefete "300 bin Azerbaycanlı" hatırlatması

Anayasa değişikliği girişimine sert tepki gösteren ve süreci "taviz" olarak nitelendiren Ermenistan muhalefetine de seslenen Başbakan Paşinyan, karşılıklı haklar ve tarihsel gerçekler üzerinden uyarıda bulundu. Muhalefetin gündemde tuttuğu geri dönüş taleplerinin iki taraflı sonuçlar doğuracağını hatırlatan Paşinyan, "Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkını savunduğunuzda yaklaşık 300 bin Azerbaycanlının Ermenistan'a geri dönüş hakkı da gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

Referandum karşılığında aday olmama teklifi

Ermenistan yasalarına göre yeni anayasa taslağının referanduma sunulabilmesi için 105 sandalyeli parlamentoda en az 70 milletvekilinin onayı gerekiyor. İktidar partisinin meclisteki sandalye sayısının bu çoğunluğa tek başına yetmemesi sebebiyle muhalefetin desteğine ihtiyaç duyan Paşinyan, siyasi krizi aşmak için dikkat çekici bir teklif sundu.

Muhalefeti referandum sürecine engel olmamaya çağıran Paşinyan, "Anayasa değişikliklerini referanduma götürelim. Eğer bunu kabul ederseniz, gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağım" diyerek siyasi geleceğini masaya koydu.

Bölgesel barış sürecinin en kritik başlığı

Siyasi gözlemciler, Paşinyan'ın bu çıkışını hem Türkiye ile yürütülen normalleşme süreci hem de Azerbaycan ile imzalanması planlanan kalıcı barış anlaşması açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriyor. Bakü yönetimi, barış anlaşmasının resmen imzalanabilmesi için Ermenistan Anayasası'ndaki toprak talebi içeren ifadelerin kaldırılmasını temel ön şart olarak talep ediyordu. Gelecek hafta yayımlanacak yeni taslak metnin, hem Erivan'daki iç siyaset dengelerini hem de Güney Kafkasya'daki diplomatik trafiği doğrudan etkilemesi bekleniyor.