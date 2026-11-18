Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) kasım ayında 50 bin 754 lira oldu.

Tek bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 82 bin 757 lira olarak hesaplanırken, gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcama tutarı (yoksulluk sınırı) 126 bin 134 liraya ulaştı. Araştırmada, sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin bin 691 lirayı aştığı belirtildi. Açlık sınırının bir önceki aya göre yüzde 1,90, yoksulluk sınırının yüzde 0,31, tek bir çalışanın yaşam maliyetinin ise yüzde 1,19 arttığı kaydedildi. Haber Merkezi

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